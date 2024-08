HYOLYN, a “Anitta da Coreia”, veste camisa do Brasil em seu novo clipe - (crédito: TMJBrazil)

Carinhosamente apelidada de “Anitta da Coreia” por alguns fãs, HYOLYN lançou o clipe de seu novo single, “Wait”, na última segunda-feira, 12, vestindo uma camisa do Brasil. O clipe já ultrapassou a marca de um milhão de visualizações no YouTube.

O apelido surgiu em razão de suas performances, que são marcadas por coreografias sensuais e visuais impactantes. Com 33 anos, HYOLYN iniciou sua carreira na indústria do K-pop como integrante do grupo Sistar.

Além de cantora, a artista sul-coreana HYOLYN é também atriz, rapper e CEO da agência Bridge. Nas redes sociais, HYOLYN possui mais de cinco milhões de seguidores.

Entre seus hits estão “Dally”, “Say My Name”, “No Thanks” e “Laying’ Low”.

Assista ao clipe de ‘Wait’: