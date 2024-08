Maneva busca transmitir a leveza do reggae na faixa ‘Me Leva’

A banda Maneva, conhecida por suas letras que irradiam positividade e boas vibrações, acaba de apresentar seu mais novo single Me Leva. A faixa, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, é a primeira a ser disponibilizada do aguardado álbum autoral, que será lançado já no segundo semestre.

O novo projeto traz um diferencial único: o registro audiovisual foi gravado em meio à paisagem deslumbrante do Deserto do Atacama.

Me Leva surge como uma celebração à leveza e à felicidade que permeiam as apresentações ao vivo da banda, como revela Tales de Polli, vocalista do Maneva: “Me Leva foi construída justamente para isso, sabe? Músicas que mudam o clima, que põem para cima. Ela foi feita pensando nisso… é uma parada que a gente sente muito no show do Maneva, essa vibe da leveza, da felicidade, do astral. Faltava uma música assim, para simbolizar tudo isso”.

Com uma melodia cativante e um refrão que promete grudar na mente dos ouvintes, Me Leva é uma verdadeira ode à união entre a banda e seus fãs, como conta Tales: “A gente imaginava a galera indo para o show, pegando metrô, se encontrando… É uma música que serve como trilha para essa felicidade em estar junto”.

O lançamento do novo single marca o início de uma nova fase para o Maneva, que promete surpreender com o novo álbum, um projeto que mescla a força da música com a imponência das paisagens naturais do Atacama. Este lançamento certamente promete levar os fãs a uma jornada inesquecível.

No dia 31 de agosto, a banda Maneva volta ao palco do Vivo Rio, no Rio de Janeiro, para uma noite especial de muito reggae e boas vibrações.

Celebrando 19 anos de carreira e mais de 1,5 bilhão de streams, o grupo promete um show inesquecível com a apresentação do novo single.

Maneva: Em abril, ‘Tudo Vira Reggae Ao Vivo’ entrou no TOP 100 do Spotify

O reggae nacional encontra sua mais recente expressão nas ondas sonoras do Maneva, que segue conquistando novos territórios com seu álbum Tudo Vira Reggae Ao Vivo. Lançado em junho do ano passado, o disco é uma jornada musical que atravessa gêneros e fronteiras e vem se destacando no cenário brasileiro.

No últimos dias, o álbum subiu 67 posições nas paradas do Spotify, alcançando o cobiçado TOP 100 da plataforma.

Tudo Vira Reggae Ao Vivo é uma celebração da diversidade musical e das colaborações inovadoras. O projeto mergulha em uma variedade de ritmos, desde o rap até o sertanejo, todos reinterpretados com a essência única do reggae.

Destacam-se colaborações como Cachimbo da Paz, com Gabriel O Pensador; Sozinho, com Ana Gabriela e Graveto, com a saudosa Marília Mendonça (1995-2021).

Um dos pontos altos deste álbum é a faixa Péssimo Negócio, que conta com a participação de Juliette. A música não apenas cativou os ouvintes, mas também garantiu um lugar de destaque no coração dos fãs, alcançando, na última semana, o 83º lugar entre as 100 músicas mais populares do Brasil no Spotify.

Confira: