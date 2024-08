Kraven – O Caçador | novo trailer apresenta Rino

Kraven – O Caçador , criado em 1964 por Stan Lee e Steve Ditko, é na verdade Sergei Kravinoff, um renomado caçador russo e membro de uma família aristocrática. Ao contrário de muitos vilões, Kraven não se interessa por riqueza ou poder mundial; seu único objetivo é se tornar o maior caçador da história.

Além de Kraven – O Caçador, o filme também apresentará outros personagens notáveis do universo Marvel. Entre eles, está o Rino (Aleksei Mikhailovich Sytsevich), um antagonista tanto do Homem-Aranha quanto do Hulk. Desenvolvido por Stan Lee e John Romita, o Rino fez sua estreia em The Amazing Spider-Man #41, publicado em outubro de 1966.

No filme, Kraven – O Caçador, interpretado por Aaron Taylor-Johnson, vai contar a história de origem do antagonista, explorando sua relação com a caça. Além de Taylor-Johnson, o elenco tem Ariana DeBose, Alessandro Nivola e Russell Crowe.. A trama é dirigida por J.C. Chandor, conhecido por Operação Fronteira, com roteiro assinado por Art Marcum e Matt Holloway, de Homem de Ferro, e Richard Wenk, de O Protetor.