Mulher processa Luciano Huck por suposto crime de ódio; entenda

O colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, descobriu com exclusividade que Luciano Huck se envolveu em uma polêmica batalha judicial! O marido de Angélica foi acusado por uma mulher de perseguição e mais uma série de crimes.

Conforme os documentos a que o jornalista teve acesso, a denúncia foi feita em janeiro de 2022 ao Ministério Público de São Paulo e enviada ao arquivo geral em julho. A Justiça rejeitou a queixa-crime por não haver indícios mínimos ou provas dos possíveis crimes praticados.

Basicamente, a autora acusou o apresentador de crimes de ódio, revelando que o conheceu quando teria trabalhado para ele em 1998. A mulher também reclamou de furto da sua propriedade intelectual, além de ameaças dentro de casa e de viver em cárcere privado.

Diante da situação, é curioso o fato da autora do processo não ter sido denunciada por calúnia e difamação, já que se tratam de acusações graves. Mas há um motivo por trás da equipe jurídica dos famosos não terem revidado na Justiça: o fato da responsável pelo processo, afirmar ter sido internada em uma clínica explica porque optaram por ignorar.

Aliás, queridos leitores, o mais provável é que Luciano Huck não faça a menor ideia sobre a denúncia, uma vez que o global nunca foi citado. O processo não se encontra em segredo de Justiça e, conforme o prazo estipulado, já não cabe mais recurso.

Vale destacar que o Ministério Público interveio e arquivou o processo. No relatório, o MP alertou que a autora da denúncia pode sofrer de transtornos mentais. É válido também ressaltar que o apresentador não foi o único acusado. Além dele, famosos como o irmão do Ayrton Senna, Leonardo Senna, o elenco do programa Pânico, da Jovem Pan, e outros também entraram na roda.