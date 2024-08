Halle Berry revela seus segredos antienvelhecimento: “trabalho duro”

O Comprometimento de Halle Berry com a Saúde e novo Filme “The Union” (A Liga)

O comprometimento de Halle Berry com sua saúde vai além do meramente comercial. Aos 58 anos, a atriz é frequentemente elogiada por sua aparência jovem e sua habilidade em desempenhar papéis fisicamente exigentes, mas ela revela que isso não vem de forma natural. “É um trabalho duro e você tem que se esforçar. É um estilo de vida” Halle Barry disse a Will Marfuggi, do E! News, em uma entrevista exclusiva. “É uma escolha que você faz.”

Um fator que pode ter contribuído para seu sucesso antienvelhecimento é sua luta com problemas médicos. “Acho que ser diagnosticada com diabetes quando eu tinha 19 anos me manteve longe da substância número um do envelhecimento, que é o açúcar,” continuou Halle Berry. “Acho que é importante conseguir descansar o suficiente, priorizar seu sono, sua saúde e seu bem-estar. E às vezes é difícil fazer isso.”

Em relação à sua rotina de exercícios, Halle brincou sobre não seguir o horário infame de treino de Mark Wahlberg, seu colega de elenco no próximo filme, The Union. “Oh, diabos, não!”, ela comentou sobre os treinos às 3 da manhã de Mark. “Mamãe não malha às 3 da manhã. Eu malho, mas em um horário mais decente.”

The Union (A Liga), que estreia na Netflix em 16 de agosto, traz Halle Berry e Mark Wahlberg como Mike e Roxanne, antigos namorados do ensino médio que se reencontram quando Roxanne recruta Mike, um trabalhador da construção civil, para uma missão de inteligência de alto risco.

“Foi divertido. Acho que muitos de nós fantasiamos sobre aquele que escapou ou sobre como seria a vida se tivéssemos ficado com nosso namorado do colégio” disse Halle Berry sobre o projeto. “Ou se você os encontrasse novamente, vocês ainda teriam algo em comum? Eu sei que tenho ao longo dos anos.”

Quanto a continuar atuando em filmes de ação mais tarde na vida, Halle Berry compartilhou que nunca imaginou fazer isso por tanto tempo. “Eu nunca pensei que faria isso como carreira, e então, nessa idade e estágio, ainda seria capaz de trabalhar no nível em que trabalho” admitiu a mãe de dois filhos — Nahla Aubry, de 16 anos, com o ex-marido Gabriel Aubry, e Maceo-Robert Martinez, de 10 anos, com Olivier Martinez. “Mas eu cheguei na hora certa, quando as mulheres estão tendo longevidade. Houve uma época em que você tinha 40 anos e estava meio que acabada. Então é tão bom fazer parte de Hollywood agora.”

Confira abaixo o trailer do novo filme da Netflix estrelado por Mark Wahlberg, Halle Berry, J.K. Simmons: