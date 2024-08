Madonna janta em restaurante na Itália e atrai multidão de fãs

Quando você é Madonna, até um simples jantar ao ar livre se transforma em um evento épico. A Rainha do Pop, que está prestes a completar 66 anos, decidiu celebrar em grande estilo na Itália, o que levou fãs e curiosos a fazerem fila para vê-la… comer! Sim, comer. Porque se existe algo que Madonna faz, além de arrasar nos palcos, é transformar cada momento de sua vida em um espetáculo digno de aplausos. E claro, ontem (13) em Portofino, não foi diferente.

Vamos combinar: se Madonna escolhe um restaurante ao ar livre para um jantar tranquilo em Portofino, não há como esperar que as coisas permaneçam tranquilas. Em questão de minutos, o lugar se tornou uma arena, onde a estrela principal era nada menos que a própria Material Girl.

Os clientes que estavam no local foram pegos de surpresa, como se tivessem ganho ingressos VIP para um show exclusivo sem nem saber. Tudo começou com olhares furtivos, mas rapidamente evoluiu para flashes incessantes, e logo a Rainha estava cercada de fãs e paparazzi que mal conseguiam conter a excitação de vê-la em carne e osso.

Thousands of people watching Madonna and her friends having dinner in Italy pic.twitter.com/sdoUfOp6jM — Sagarra Jo (@sagarrajo) August 13, 2024



E vamos ser sinceros, quem é que não gostaria de ver Madonna saboreando um bom prato de pasta ao som dos elogios fervorosos da multidão? A cena, que mais parecia tirada de um filme surreal, foi capturada por alguns dos sortudos que estavam dentro do restaurante. Alguns vídeos chegaram às redes sociais, mostrando a rainha do pop calmamente jantando enquanto, do lado de fora, o caos tomava conta. Uma verdadeira diva, sem perder a compostura, mesmo quando cada garfada é assistida como se fosse o clímax de um show.

Madonna: O tour anual de aniversário

Para quem acompanha Madonna, não é novidade que seu aniversário é um evento internacional. A cada ano, ela escolhe um destino diferente para celebrar em grande estilo com amigos e familiares. Esse tour de aniversários já passou por cidades icônicas como Havana, Lisboa e Marrakech. E em 2024, a escolha foi novamente a charmosa Itália, país que já foi palco de suas festas em 2017 e 2022. Claramente, a relação de Madonna com a Itália é mais intensa do que a de muitos casais.

Este ano, Portofino foi a cidade privilegiada para receber a cantora e sua entourage. E a escolha não poderia ser mais perfeita: um destino chique e discreto, que se transformou em um palco onde Madonna mais uma vez reinou soberana. A imprensa e os fãs italianos, por sua vez, cumpriram seu papel com louvor, fazendo da ida ao restaurante um evento para entrar para a história. E vamos concordar, Madonna merece nada menos que isso.

Enquanto aguarda seu grande dia, no próximo 16 de agosto, Madonna já começou a celebração em grande estilo, mostrando ao mundo que a verdadeira rainha nunca sai de cena – nem mesmo na hora do jantar. Como sempre, Madonna não apenas vive a vida, ela a transforma em um espetáculo sem fim.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Asssis