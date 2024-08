J Balvin se identifica com Will Smith: “Um Erro Não Define Quem Somos” - (crédito: TMJBrazil)

J Balvin, o astro colombiano que colocou o reggaeton no topo das paradas, recentemente abriu o coração em uma entrevista à Rolling Stone e deixou claro que ele e Will Smith compartilham mais do que apenas status de celebridade.

Balvin confessou que se sentiu profundamente conectado com Smith depois do infame tapa que o ator deu em Chris Rock durante o Oscar 2022, um momento que praticamente parou o mundo do entretenimento e gerou uma onda de choque global.

Para quem estava escondido debaixo de uma pedra nos últimos anos, aqui vai um rápido resumo: durante a cerimônia do Oscar, Chris Rock fez uma piada sobre a queda de cabelo de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith, que sofre de alopecia. Will, claramente tomado pela emoção, subiu ao palco e deu um tapa na cara de Rock, uma cena transmitida ao vivo para milhões de espectadores. A reação foi instantânea e furiosa: Smith foi banido da Academia por uma década e enfrentou uma tempestade de críticas.

Mas o que leva J Balvin a se identificar com essa situação? Em suas próprias palavras: “Eu me senti realmente conectado com ele. Você não pode julgar uma pessoa por alguns erros. Um erro não pode definir quem você é porque se for assim, todos nós somos ruins“. Balvin, que não é estranho às polêmicas, viu no incidente de Smith uma espécie de espelho de seus próprios desafios e quedas públicas.

O cantor não estava apenas falando da boca para fora. Ele próprio enfrentou uma reação massiva do público depois de lançar o videoclipe de Perra com a cantora dominicana Tokischa. No vídeo, ele e outras mulheres foram retratados de uma maneira que muitos consideraram desrespeitosa, o que gerou uma enxurrada de críticas. Mas Balvin defendeu-se e refletiu sobre como erros passados não deveriam definir alguém para sempre.

J Balvin vs. Residente: Quando a polêmica vira luta:

E se você pensa que as confissões de Balvin acabam por aí, pense novamente. O popstar também se envolveu em uma briga pública com o cantor porto-riquenho Residente. Tudo começou quando Residente detonou Balvin em uma sessão musical ao lado do produtor argentino Bizarrap, não poupando palavras duras e referências provocativas. A treta virou um assunto de domínio público, e a internet, claro, foi à loucura.

Balvin, ao comentar sobre tudo isso, mostrou que está pronto para enfrentar as pedras que vêm sendo jogadas em seu caminho, com a mesma intensidade que traz para o palco. “Após o que aconteceu com Will Smith, eu senti sua dor porque eu estava passando por uma situação semelhante quando me dei conta de que alguma parte do mundo estava contra mim por erros cometidos no passado“, afirmou.

Enquanto alguns continuam a criticar, outros, como Balvin e Smith, seguem em frente, tentando aprender com os erros e mostrando ao mundo que um deslize não define toda a história. Afinal, todos nós estamos apenas tentando fazer o nosso melhor, mesmo quando a vida nos joga em um furacão de controvérsias.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Asssis