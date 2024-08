Gloria Groove explode com “Nosso Primeiro Beijo” e quebra recordes

O novo single de Gloria Groove, Nosso Primeiro Beijo, está quebrando recordes e dominando as redes sociais! A faixa, parte do álbum Serenata da GG, lançado em maio, já tem mais de 1 milhão de vídeos com seu áudio, um verdadeiro fenômeno no TikTok e Instagram. Desde seu lançamento, o hit tem causado um frenesi digital, com celebridades e fãs de todos os cantos dançando e se apaixonando pela música.

Se você ainda não ouviu “Nosso Primeiro Beijo”, pode ser porque está escondido sob uma pedra! A canção rapidamente se tornou um clássico das redes sociais, com 210 mil vídeos no TikTok e um total impressionante de mais de 290 mil vídeos criados em plataformas como TikTok e Instagram. A música foi o fundo de vídeos de ninguém menos que as medalhistas olímpicas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, e até mesmo Luan Estilizado, Tirullipa, e Paulo Mathias mostraram seu amor pela faixa.

Além das estrelas do entretenimento, a música também tem chamado a atenção de grandes nomes do cenário musical, como Nattan, João Gomes, e Mari Fernandez, que adicionaram Nosso Primeiro Beijo aos seus posts. O hit também conquistou as rádios brasileiras, garantindo que a faixa esteja sempre em alta em qualquer lugar que você vá.

Gloria Groove: Estrondoso desempenho nas paradas

O impacto de “Nosso Primeiro Beijo” vai além dos vídeos virais. A música já figura na quarta posição do Top 100 do TikTok e alcançou a impressionante marca de 30 milhões de reproduções no Spotify. No total, a faixa ultrapassa 55 milhões de reproduções entre Spotify e YouTube, uma conquista notável para qualquer artista.

O álbum Serenata da GG não ficou atrás, com mais de 57 milhões de plays no Spotify e 65 milhões de reproduções em todas as plataformas. O disco, que ocupa o #15 no Top Álbum da Semana do Spotify e o #2 na Deezer, tem feito ondas em todas as mídias.

Gloria Groove continua a reinar como a queen das redes sociais, com todos os vídeos do projeto acumulando mais de 45 milhões de visualizações no YouTube e o álbum somando mais de 110 milhões de reproduções no total. Se você ainda não mergulhou no fenômeno “Nosso Primeiro Beijo”, é melhor correr para conferir, porque essa festa está só começando!

Nosso Primeiro Beijo é um verdadeiro marco na carreira de Gloria Groove e prova que a rainha está mais poderosa do que nunca.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis