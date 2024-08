Magnatas do Crime é renovada na Netflix

A primeira temporada de ‘Magnatas do Crime‘ da Netflix acompanhou Eddie e sua família – incluindo o irmão Freddy (Daniel Ings), a mãe Lady Sabrina (Joely Richardson) e a cunhada Tammy (Chanel Cresswell) – em uma série de encontros com personagens nada recomendáveis, incluindo gangues de Liverpool, Albânia e a comunidade itinerante. Ings também reprisará seu papel na segunda temporada.

A trama da primeira temporada de ‘Magnatas do Crime’ narra as aventuras de Eddie após ele herdar a propriedade rural de seu pai e descobrir que Glass e seu pai encarcerado estavam administrando um império de cannabis ali. Inicialmente, ele planeja livrar sua família das garras dos criminosos, mas, à medida que os eventos se desenrolam, Eddie Horniman percebe que não só tem um gosto pela criminalidade, mas também é muito habilidoso nisso.

Em sua segunda semana de estreia, em março deste ano Magnatas do Crime manteve uma sólida audiência, com um modesto declínio de 30% para 1,3 bilhões de minutos assistidos durante o período de 15 a 21 de março, de acordo com as classificações de conteúdo de streaming original calculadas pela Luminate.

Em entrevista ao Variety, o vice-presidente de conteúdo da Netflix, do Reino Unido disse: “Com suas galinhas armadas e Dukes traficantes de drogas, ‘Magnatas do Crime‘ (‘The Gentlemen’) foi um grande sucesso com o público em 2024″.

O elenco da segunda temporada de ‘Magnatas do Crime’ ainda será anunciado e as filmagens devem iniciar no próximo ano.