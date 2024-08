Usher adia turnê para dar ao seu corpo um “tempo para descansar e se curar”

A turnê Past Present Future de Usher, que estava marcada para começar nesta quarta-feira foi adiada.

Poucas horas antes do show inaugural em Atlanta, o cantor Usher de “Good Good” anunciou nas redes sociais que precisou adiar a apresentação para dar ao seu corpo o tempo necessário para descansar e se recuperar. Em uma postagem no Instagram, Usher expressou: “Nos meus mais de 30 anos de carreira, 100% do meu sangue, suor e lágrimas foram investidos em fazer a melhor performance e criar uma experiência memorável para meus fãs.”

Ele acrescentou: “Vocês ainda terão um pouco do passado, um pouco do presente e uma visão única do futuro na data remarcada, mas também terão 100% de mim. A última coisa que quero fazer é decepcionar vocês, os fãs que estavam esperando ansiosamente pelo início desta turnê.” finalizou Usher.

Apesar do adiamento, Usher mantém sua programação para se apresentar em Atlanta na sexta-feira, 16 de agosto, e no sábado, 17 de agosto. A turnê Past Present Future promete celebrar a longa e bem-sucedida carreira do artista, apresentando um repertório que mistura seus clássicos com novos sucessos.

O cantor destacou a importância de priorizar sua saúde para garantir que possa oferecer o melhor desempenho possível aos seus fãs. “Eu não seria o artista que sou se não pudesse fisicamente dar o meu melhor,” afirmou Usher. “Minha equipe compartilhará notícias da data remarcada em breve. Mal posso esperar para celebrar esse legado com vocês.”

A turnê está programada para seguir até maio de 2025, com paradas em grandes cidades como Boston, Chicago, Toronto e Londres. Esta será a primeira grande turnê do cantor em quase uma década. Usher recentemente concluiu uma bem-sucedida residência em Las Vegas, que terminou em dezembro de 2023, e lançou seu nono álbum de estúdio, Coming Home, em fevereiro. Ele também será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2024.

Veja o comunicado de Usher em seu perfil:

