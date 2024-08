Vera Fischer releva como lidava com o assédio sexual

Considerada uma das maiores estrelas da televisão brasileira, Vera Fischer, que iniciou sua carreira como modelo, retornará ao cinema para receber o Troféu Cidade de Gramado.

Nesta quarta-feira, 14 de agosto, a atriz catarinense Vera Fischer participou de uma entrevista no Festival de Cinema de Gramado, onde falou sobre suas experiências com assédio sexual nos bastidores das gravações. Na coletiva de imprensa, mediada pela jornalista Simone Zuccolott. Vera Fischer detalhou como lidava com essas situações no início de sua carreira:

Vera Fischer explicou que “Como eu sou uma pessoa engraçada, eu sou meio infantil. Eu sei ter umas saídas engraçadas. Tipo assim, vou dar um exemplo: o diretor da novela tal, achava carne fresca, estava chegando e tentando fazer charme, me fazia sentar no colo dele e eu dizia: ‘Sabe, eu estou tão menstruada, vem tanto sangue, você tem problema com sangue?’” contou Vera Fisher.

Ela ainda acrescentou: “O constrangimento houve, o assédio houve, isso te deixa muito humilhada. Eu ficava de cabeça erguida, mas eu nunca sucumbi. Eu sempre dava umas desculpas que deixavam os homens muito enojados. Então, você ter um homem enojado, é um máximo.”

Com mais de meio século dedicado à atuação, Vera Fischer acumulou papéis marcantes no cinema, no teatro e, principalmente, na televisão. Ela se tornou um dos maiores símbolos sexuais dos anos 1970 no Brasil e passou a ser conhecida também por seus papéis em novelas da Rede Globo, como O Rei do Gado, Mandala e Laços de Família, entre outras. Atualmente, a Ivete, sucesso na novela O Clone de 2001, Vera Fischer está Fora da televisão desde 2018, com contrato encerrado com a Rede Globo desde 2020, seu último papel nas telinhas foi na trama Espelho da Vida.

O Troféu Cidade de Gramado, segundo o site do festival, é dedicado a nomes que contribuíram para o crescimento e a divulgação da cidade e do evento. O troféu foi entregue pela primeira vez em 2012 à atriz Eva Wilma, a honraria já foi concedida a personalidades como Tony Ramos, Ney Latorraca, Antonio Pitanga, Wagner Moura e Ingrid Guimarães.