“Only Murders in the Building: Trio Vai a Hollywood em Novo Mistério

Prepare-se para o glamour de Hollywood misturado com o clássico mistério cômico! O trio favorito de todos, Charles-Haden Savage (Steve Martin), Mabel Mora (Selena Gomez) e Oliver Putnam (Martin Short), está de volta em grande estilo no trailer da quarta temporada de Only Murders in the Building. Mas, dessa vez, eles estão trocando a cidade movimentada de Nova York pela ensolarada Los Angeles!

O que começou como um simples podcast de crimes reais toma um novo rumo espetacular quando um estúdio de Hollywood decide transformar as aventuras dos três detetives amadores em um filme.

E claro, para estrelar essa produção de peso, ninguém menos que Eva Longoria, Eugene Levy, e Zach Galifianakis! Imagina só, nossos três heróis agora tendo que lidar com o glamour de Hollywood e, claro, com os bastidores dessa mega produção.

Mas, não pense que será fácil para Charles, Mabel, e Oliver. Enquanto eles tentam se adaptar ao novo ambiente cheio de estrelas, há uma nova sombra pairando sobre eles. Afinal, onde quer que eles vão, o mistério parece segui-los!

Hollywood: Novo mistério

Se você achou que os desafios em Nova York eram intensos, prepare-se para o que vem a seguir! A morte da icônica Sazz Pataki (Jane Lynch) joga nossos detetives em uma nova teia de mistério. E, para piorar, há uma reviravolta que ninguém viu chegando: a suspeita de que Charles, nosso ator de longa data e detetive nas horas vagas, pode ter sido o verdadeiro alvo do assassino. Será que os perigos de Hollywood são muito mais do que eles esperavam?

A quarta temporada promete misturar comédia, drama e, claro, muito suspense em um cenário completamente novo. Além de trazer rostos familiares, como Meryl Streep, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani, e Molly Shannon, o elenco recebe reforços de peso com Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Michael Cyril Creighton, e os já mencionados Longoria, Levy, e Galifianakis.

Os novos episódios de Only Murders in the Building chegam ao catálogo do Disney+ Brasil no dia 27 de agosto, trazendo ainda mais mistérios, risadas e, claro, momentos inesquecíveis com Charles, Mabel e Oliver. Prepare-se para acompanhar essa nova aventura, onde o brilho de Hollywood se encontra com o sombrio mundo dos assassinatos misteriosos. A temporada promete ser um sucesso e, quem sabe, o trio não acaba por solucionar mais um crime… ou talvez se meter em confusões ainda maiores!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis