Christine Baranski confirma “Mamma Mia! 3”: Ilhas, música e glamour à vista!

A série de filmes que faz o mundo dançar e cantar ABBA de novo e de novo está se preparando para uma terceira volta ao glamour grego e croata! Christine Baranski, a amada Tanya de Mamma Mia!, deu a notícia que todos esperavam: o desenvolvimento de Mamma Mia! 3 é real e está bombando!

Em uma entrevista fresca e animada ao Hollywood Reporter, Baranski revelou o que sabe sobre o tão aguardado novo capítulo da saga. “Eu estive com a produtora Judy Craymer em Londres e ela me contou tudo! Estaremos todos em alguma ilha grega ou croata fabulosa nos divertindo muito, eu espero”, disse a atriz, claramente empolgada com as perspectivas de mais festa e música.

‘Mamma Mia 3’ is officially in the works. pic.twitter.com/77jUGApbxc — Pop Base (@PopBase) August 13, 2024

Mas, o que será que nos espera no terceiro filme? Baranski não pôde revelar todos os segredos, mas garantiu que a magia de Judy Craymer está em jogo. “Ela está planejando ‘Mamma Mia! 3’. Ela me mostrou como a narrativa vai ser. E isso é tudo o que posso dizer”, explicou Baranski. O que sabemos é que Judy Craymer é a mente brilhante por trás da franquia, responsável por fazer o segundo filme acontecer e alcançar um sucesso estrondoso.

Christine Baranski: E Meryl Streep?

Baranski, com sua energia contagiante, destacou por que a franquia é tão adorada: “As pessoas são atraídas pela felicidade e pela alegria, não pela desgraça e pela melancolia. ‘Mamma Mia!’ deixou milhões de pessoas felizes ao redor do mundo. É um pouco besta, um pouco exagerado? Isso faz parte do charme”. E com certeza, é essa vibração positiva que faz com que a gente esteja contando os dias para ver o que vem por aí!

Agora, se você está se perguntando se Meryl Streep, a diva de Donna Sheridan, vai dar as caras no novo filme, saiba que ela também está na jogada! Durante o Festival de Cannes deste ano, Streep expressou seu desejo de retornar, mas ainda precisa ver como a trama vai justificar o retorno de sua personagem, que deu adeus no segundo filme. “Não sei como eles vão fazer isso, mas eles têm uma ideia. [Uma reunião] está marcada [na minha agenda] e saberei mais em breve”, disse Streep, mantendo o mistério e a expectativa em alta.

Com todos esses detalhes, o que resta é ficar animado e começar a se preparar para mais uma rodada de danças, músicas e pura diversão. Mamma Mia! 3 promete ser o evento do ano, e mal podemos esperar para ver como a história vai se desenrolar. Enquanto isso, que tal começar a ensaiar os passos de dança?

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis