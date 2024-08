Demi Lovato fala sobre culpa por seu comportamento

A cantora e atriz tem uma relação difícil com a sua adolescência

A atriz Demi Lovato contou em uma entrevista ao The Hollywoord Reporter que tem uma relação conturbada com a sua adolescência. Ao ser perguntada sobre seu passado, Demi Lovato foi questionada sobre seu passado e foram também a fundo sobre seus sentimentos e arrependimentos que perduram desde aquela época.

“Eu não percebi que o estrelato infantil poderia ser traumático – e não é traumático para todos, mas para mim foi”, disse Demi Lovato. A publicação foi feita nesta quarta, 14, e ex-ídola do Disney Channel demonstrou arrependimento pela forma como tratava algumas pessoas em sua volta ao trabalhar em projetos da Disney. “Eu penso nas pessoas do departamento de figurinos [Sunny entre Estrelas] porque eu entrava lá de mal humor o tempo todo, e eu me preocupo com as estrelas convidadas que apareceram, os outros atores, ou as pessoas durante Camp Rock 2“, continuou Demi Lovato. “E é fácil desculpar esse comportamento porque eu era tão jovem e estava com tanta dor, mas eu realmente estou arrependida e essa é uma culpa que fica em você para sempre.”

Demi Lovato também fez questão de relembrar os problemas que surgiram em sua família por ela ser sua provedora financeira: “ter a criança como ganha-pão muda quase inesperadamente a dinâmica de uma família, e então se torna, tipo, como você disciplina esse ganha-pão?” Ao falar sobre a mãe e o padrasto, Demi Lovato desabafou: “Eles tentavam me castigar, mas como eu era uma estrela infantil egoísta e eu achava que estava no topo do mundo, eu ficava tipo ‘mas eu pago as contas’, e o que você diz sobre isso?“

Na entrevista, ela descreve que precisa que o projeto sirva como uma advertência para que os pais de crianças que buscam a carreira dos filhos saibam que Hollywood é uma “panela de pressão”.

A artista de “Cool for the Summer“, agora com 32 anos de idade, se diz apaixonada pelo noivo e que pensa em ter filhos em breve. Perguntada se os futuros filhos poderão seguir uma carreira como a dela, Demi Lovato diz que vai tratar com rigidez: “Eu diria, ‘Vamos estudar teoria musical e se preparar para o dia em que você fizer 18 anos, por que isso não vai acontecer antes disso”. E complementou: “‘Não porque eu não acredite em você, te ame e não queira que você seja feliz, mas porque eu quero que você tenha a infância que eu não tive’.”

Demi Lovato apresenta nova colaboração bilíngue ‘Chula’

Demi Lovato encantou a plateia no início deste mês, 02, com sua performance bilíngue, vestida com um conjunto preto e vermelho. Em um post conjunto no Instagram, Demi e Eduin Caz posaram juntos, com Caz exibindo um largo sorriso e fazendo um sinal de paz. Além disso, um vídeo no TikTok do Grupo Firme mostrou os dois artistas ensaiando antes da apresentação surpresa, que fez parte da turnê La Última Peda do grupo.

Essa não é a primeira incursão de Lovato em músicas bilíngues ou inteiramente em espanhol. Em 2018, a cantora colaborou com Luis Fonsi na faixa Échame la Culpa, após o grande sucesso de Despacito. Sobre essa parceria, Lovato disse à Billboard: “A primeira vez que ouvi Luis cantar foi em ‘Despacito’. Fiquei imediatamente intrigada e muito animada com a ideia de trabalhar com ele.”

Demi Lovato, conhecida por sucessos recentes como Holy Fvck (2022) e Revamped (2023), revelou que aprendeu muito espanhol com a ajuda de um tutor e do próprio Fonsi. Chula estará disponível para compra e streaming na quinta-feira, 15 de agosto, prometendo mais um sucesso na carreira da cantora.