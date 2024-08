Adele resgata clássicos e domina paradas globais com shows na Alemanha

Adele está em alta novamente! Desde o início de sua série de 10 shows no Munich Messe, na Alemanha, a icônica cantora britânica viu seu catálogo de músicas explodir nas paradas globais. Depois de conquistar o mundo com seu álbum 30 em 2021, ela voltou com tudo, provando que seu talento é eterno e que seu poder de atração musical não tem fronteiras.

No dia 2 de agosto, Adele começou sua residência de shows na Alemanha, marcando seus primeiros concertos desde o lançamento de 30, além de sua famosa residência em Las Vegas. O resultado? Um renascimento absoluto em sua popularidade nas plataformas de streaming.

Quem disse que a Adele precisava de novidades para bombar nas paradas? Ao som de clássicos, como Easy On Me, Someone Like You, Rolling In the Deep e Set Fire To the Rain, ela não só retornou às paradas da Billboard Global Excl. US e da Billboard Global 200, mas também provou que esses hits continuam tão impactantes quanto na época em que foram lançados.

the fact that 80,000 people stayed through this massive storm and watched Adele LITERALLY set fire to the rain is one of the most iconic things I have ever seen

pic.twitter.com/WRzP7XPI3R — Emma (@emmAAdamns) August 14, 2024

Liderando o grupo, Easy On Me voltou à parada Billboard Global Excl. US na posição 128, enquanto reapareceu na Billboard Global 200 em 170. E não para por aí: os hits que definiram uma era também fizeram um retorno triunfal, com Someone Like You subindo para 144 e 178 nas respectivas paradas, enquanto Rolling In the Deep e Set Fire To the Rain também se destacaram, garantindo seu espaço nas paradas mais cobiçadas.

Adele: Streams em alta

Os números não mentem! O catálogo de Adele gerou nada menos que 142,4 milhões de streams oficiais no mundo inteiro na semana que terminou em 8 de agosto, representando um aumento impressionante de 29% em comparação com a semana anterior. E as vendas? Essas também não ficaram para trás, com um salto de 65% nas vendas de downloads, sendo que, fora dos Estados Unidos, o crescimento foi ainda mais significativo: 113%!

Curiosamente, Someone Like You foi a faixa que mais brilhou entre as antigas, com um aumento de 73% em vendas e 33% em streams. Adele mostrou que, mesmo depois de uma década, ela ainda pode fazer as pessoas se apaixonarem novamente pela sua música. E não é só 21 que está dominando. 25 também viu um aumento nos streams, com Love In the Dark subindo 47% em streams e 214% em vendas, provando que os fãs não se cansam de redescobrir suas faixas favoritas.

Com sua residência continuando até 31 de agosto, podemos esperar que o reinado de Adele nas paradas globais continue firme e forte. Se você ainda não se rendeu à magia de Adele, agora é a hora!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis