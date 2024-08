Flea escolhe Paul McCartney como melhor baixista de Rock: “Incrível!”

Em uma nova onda de elogios, Flea, o icônico baixista do Red Hot Chili Peppers, fez uma declaração bombástica que vai fazer você repensar sua lista de melhores baixistas. Em entrevista ao videocast Where Everybody Knows Your Name, apresentado pelos astros Ted Danson e Woody Harrelson, Flea elegeu nada menos que Paul McCartney como o melhor baixista de rock de todos os tempos. Sim, você leu corretamente – o eterno Beatle é o escolhido!

Flea, conhecido por seu estilo energético e inovador, não poupou elogios ao falar sobre McCartney. “Acho que o Paul é o melhor baixista de rock de todos. Ele é simplesmente ótimo. Sabe, tem muitos caras que são bons de formas diferentes, mas o jeito que o Paul toca baixo é tão lírico e melódico, e é simplesmente tão belo,” disse Flea, demonstrando um entusiasmo contagiante.

O baixista dos Chili Peppers explicou o que o faz admirar tanto McCartney. Segundo Flea, a magia do baixo de Paul está na forma como ele faz do instrumento uma peça central na melodia, e não apenas um suporte rítmico. “Uma das coisas que eu ouvi é que ele colocava o baixo depois. Em uma banda como a minha, às vezes a música começa com a linha de baixo. No caso de Paul e John e George, quando eles escreviam músicas, eles só chegavam e tocavam ao vivo e faziam isso. A melodia já está ali. E aí ele vai e faz um contraponto, então o baixo é uma melodia e não apenas um ritmo, e isso é incrível.”

A influência de Paul McCartney no rock é inegável e vai além de suas icônicas linhas de baixo. McCartney redefiniu o papel do baixo em uma banda, transformando-o em um instrumento melódico essencial em vez de apenas um suporte rítmico. Suas contribuições para os Beatles foram revolucionárias, com linhas de baixo que não só sustentavam a harmonia da música, mas também se destacavam como partes melódicas memoráveis. A abordagem inovadora de McCartney serviu de inspiração para inúmeras gerações de baixistas, solidificando sua posição como uma lenda no mundo do rock.

Paul McCartney retorna ao Brasil: Ingressos e expectativas

Para os fãs brasileiros de McCartney, há uma ótima notícia: Sir Paul está de volta ao Brasil este ano com sua Got Back Tour! As apresentações em São Paulo nos dias 15 e 16 de outubro e em Florianópolis no dia 19 já estão com ingressos esgotados, mas ainda há uma chance de garantir seu lugar para o show de 16/10 em São Paulo, no Allianz Parque. No ano passado, McCartney fez cinco apresentações no Brasil, incluindo uma intimista para apenas 300 pessoas em Brasília, e este ano promete ser igualmente inesquecível. Prepare-se para uma celebração musical que promete ficar na memória dos fãs!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis