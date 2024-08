Médico e traficantes são presos pela morte de Matthew Perry

Cinco pessoas foram indiciadas e algumas delas foram presas em conexão com a morte do ator Matthew Perry, de acordo com informações do Procurador-Geral dos Estados Unidos.

O assistente pessoal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, também foi acusado de envolvimento na morte. A procuradoria revelou que Iwamasa trocou mensagens com outra pessoa logo após a morte de Perry, sugerindo que o medicamento poderia ter sido a causa provável do falecimento do ator.

A Agência de Repressão e Controle de Narcóticos dos EUA (DEA, Drug Enforcement Administration) e a polícia de Los Angeles investigavam como o ator Matthew Perry, que faleceu no ano passado devido a uma overdose de Cetamina, teve acesso a uma grande quantidade desse medicamento altamente controlado. Segundo as autoridades, dois médicos são acusados de ajudar o ator a obter a droga. Martin Estrada, procurador do caso, afirmou: “Esses réus se aproveitaram dos problemas de dependência de Perry para enriquecer. Eles sabiam que estavam fazendo algo errado.”

Iwamasa foi um dos cinco réus acusados de crimes relacionados à morte de Perry, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA nesta quinta-feira, 15 de agosto. O DoJ declarou que Iwamasa injetou Cetamina “repetidamente” em Perry “sem treinamento médico”, inclusive no dia 28 de outubro de 2023, data da morte do ator.

Morre Matthew Perry, o Chandler de ‘Friends’, aos 54 anos

Matthew Perry morreu em outubro de 2023, aos 54 anos. Outros fatores também contribuíram para que o astro de Friends perdesse a consciência e se afogasse em uma banheira de hidromassagem em sua casa. A autópsia revelou que houve overdose e que a morte foi acidental, sem suspeita de homicídio.

De acordo com amigos do ator Matthew Perry, ele estava participando de um tratamento experimental de infusão de Cetamina para tratar ansiedade e depressão. No entanto, a dose de Cetamina que causou sua morte não estava relacionada a esse tratamento, sendo usada apenas em situações controladas para pacientes que precisam de anestesia geral durante procedimentos cirúrgicos. Além disso, a morte foi atribuída a afogamento, doença arterial coronariana e aos efeitos da buprenorfina, um medicamento usado para tratar o transtorno por uso de opioides.

Matthew Perry havia reconhecido publicamente sua luta contra o vício em drogas e álcool por décadas, inclusive durante o período em que interpretou Chandler Bing na popular série dos anos 90, Friends. Ele havia declarado estar sóbrio há 19 meses, sem recaídas conhecidas antes de sua morte, conforme relatado em entrevistas da época.

O ator Matthew Perry ficou famoso pelo papel de Chandler Bing na série Friends, que foi exibida na TV aberta entre 1994 e 2004. Ele trabalhou ao lado dos colegas Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Courteney Cox.

Ele também atuou em: “Second Chance” (1987-1988), “Uma Noite na Vida de Jimmy Reardon” (1988), “Sydney” (1990), “Barrados no Baile” (1990), “Home Free” (1993), “E Agora, meu Amor?” (1997), “Studio 60 on the Sunset Strip” (2006), “17 Outra Vez” (2009), “Seguindo em frente” (2012), “The Odd Couple” (2015-2017)

Nos últimos anos de sua vida, o ator lutou contra a dependência química e relatou isso no livro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, sua autobiografia lançada em 2022.

Friends conquistou seis prêmios Emmy e um Globo de Ouro durante sua trajetória na TV, totalizando 236 episódios.