5 orações para o Dia de São Roque

O ‘Dia de São Roque’ é celebrado anualmente entre os fiéis em 16 de agosto. A data é uma tradição e representa uma homenagem ao santo padroeiro dos inválidos e cirurgiões, que, segundo a história, dedicou a vida a curar doentes levando a palavra de Deus.

Nascido em uma família rica e nobre, São Roque, também chamado de Roque de Montpellier, viveu durante o século XIV, na cidade francesa de Montpellier, e tornou-se conhecido por, após ficar órfão, abandonar as suas riquezas e seguir os passos da religião de sua mãe. Nesse mesmo período, a peste-negra afetava metade da população e o santo ficou famoso por seu poder de curar as pessoas apenas fazendo o sinal da cruz.

Celebração a São Roque na Umbanda e no Candomblé

Apesar de São Roque ser frequentemente associado à Igreja Católica, ele também é celebrado em religiões como a Umbanda e o Candomblé, e ficou sincretizado pelos praticantes dessas religiões na figura do orixá Obaluaiê ou Omolú, responsável pela cura de doenças. Dessa forma, segundo a crença, ele detém o poder de curar todas as doenças que existem no mundo e, apesar de ser conhecido por sua bravura, é um pai bondoso com aqueles que são leais a ele.

Orações podem ser feita a São Roque para clamar ajuda (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Orações para São Roque

A seguir, confira algumas orações para homenagear e clamar pela intervenção de São Roque!

1. Oração de São Roque

São Roque, que vos dedicastes com todo o amor aos doentes contagiados pela peste, embora também a tenhais contraído, dai-nos paciência no sofrimento e na dor. São Roque, protegei não só a mim, mas também aos meus irmãos e irmãs, livrando-nos das doenças infecciosas. Por isso, hoje, rezo especialmente por uma pessoa muito querida (dizer o nome da pessoa), para que fique livre do seu mal. Enquanto eu estiver em condições de me dedicar aos meus irmãos, proponho-me ajudá-los em suas reais necessidades, aliviando um pouco o seu sofrimento.

São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros e atendentes dos hospitais e defendei a todos das doenças e dos perigos.

Amém.

2. Oração a Obaluaiê / Omolú por saúde e paz

A Omulú e Obaluaiê peço o perdão e a bênção, Atotô Meu Pai!

Em sua misericórdia infinita, dai-me a saúde plena!

Ajuda a curar as doenças e dá alívio às dores carnais e espirituais, Pai Amado, Atotô!

Afasta de mim aqueles que desejam a destruição de minha saúde e minha devastação espiritual e dá-me forças para vencê-los em espírito, Meu Pai.

Mantenha-me forte e firme nos caminhos difíceis da vida!

Atotô Omulú!

3. Oração a São Roque para cura de animais

Oh, São Roque!

Deus te curou pela intervenção divina por meio de um cão, que te ajudou a sobreviver a uma terrível doença. Ele lhe ensinou o amor que você pode ter pelos animais e deu o dom de protegê-los e curá-los.

Falo-te hoje, São Roque, porque o meu cão está gravemente doente e requer a sua intervenção divina para a sua completa cura.

Protetor dos cães, você tem dedicado seu trabalho para defendê-los de todo o mal e eu te imploro hoje, salve meu cão (dizer o nome do cachorro).

Ele foi meu fiel companheiro de aventuras, ensinou-me o que significa o verdadeiro amor e não posso deixar de suplicar que elimine de seu corpo a doença que o faz sofrer.

Ele não demonstra, mas sei que está cansado de lutar, por isso peço-lhe que lhe dê força para continuar lutando.

4. Oração contra doença

Ó São Roque, tu que deixaste a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes. Não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende as nossas criações da peste e da doença.

Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança, na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças, pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhaste a dor e o sofrimento e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém!

5. Oração para encontrar animal desaparecido

Piedoso São Roque, que em via foste alimentado por um cão que roubava comida para que não morresses de fome, eu te peço pela volta do (dizer o nome do animalzinho).

Reze um Pai-Nosso para São Roque e agradeça antecipadamente a intercessão do santo.