Fã no palco com Adele reacende esperança de show da cantora no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Na noite desta quarta-feira, 14, a cantora Adele, 36, surpreendeu ao convidar um fã brasileiro para subir ao palco durante um show em Munique, na Alemanha. Em seu perfil no Instagram, Caio Giardini descreveu a experiência como “tão surreal que eu achei não estar vivo, parecia que eu estava no céu“. O show, com 86.000 pessoas, é record de público mais um evento da turnê de Adele que está agitando o mercado musical.

O evento ‘Adele in Munich‘ terá dez apresentações de Adele, terão um custo de 40 milhões de euros e os shows movimentarão por volta de 560 milhões de euros para a cidade. O palco de quatro mil metros quadrados, contará uma tela de 220 metros de comprimento de LED. O palco dos shows está pronto para quebrar um recorde mundial e entrar no Livro dos Recordes do Guinness como “A maior tela ao ar livre de todos os tempos”.

Além disso, será construído o Adele World, uma cidade gastronômica de 70 mil metros quadrados com 13 mil lugares. Um pub inglês será montado, inspirado no local onde a cantora assinou seu primeiro contrato com uma gravadora, a XL Recordings.

Perfis nas redes sociais estão movimentados com informações de que a cantora estaria negociando para realizar shows no Brasil. Assim como foi anunciado na Alemanha, a cantora estaria planejando uma sequência de shows no país após finalizar o “Weekends With Adele“, remarcado para novembro de 2024.

Será que teremos Adele no Brasil?

Em 2022, durante o lançamento do clipe de “I Drink Wine“, Adele mencionou o desejo de realizar shows no Brasil, mas indicou que ainda não era possível.

Além disso, a cantora expressou o desejo de encerrar a “Era 30” no Brasil, afirmando: “Eu tinha toda a intenção de levar a turnê do 25 para lá, mas coisas fora do meu controle interromperam isso. Eu sei que já falei várias vezes no palco e vi uma primeira página de jornal dizendo que eu não voltaria mais e pensei: ‘Meu Deus, eles nunca vão querer que eu vá de novo’. Estamos tentando, de verdade, e eu não sei, vou anunciar em breve. Não sei se vai ser possível”, explicou Adele.

Quando informada de que a matéria que viu não era de um jornal sério, mas de um tabloide, Adele riu e disse: “Ah, bom! Dane-se!”

Ela continuou: “Eu não sei se o que quero fazer é possível, tipo, legalmente. No mundo dos meus sonhos, eu terminaria toda essa campanha no Brasil porque eu nunca fui. E eu tenho sido constantemente perguntada, e provavelmente não conseguiria nem cantar o show lá. Eu prometo a vocês, eu não estava mentindo. Vocês vêm de toda parte do mundo para me ver e é tão legal,” disse Adele.

Ao final da entrevista, Adele revelou que o marido de sua fotógrafa é português e traduz mensagens dos fãs brasileiros para ela. “Agora eu tenho toda a intenção de fazer isso acontecer,” concluiu a cantora.

Em 2023, em entrevista ao Portal Popline, um produtor de shows afirmou que a própria cantora não tem interesse em fazer uma turnê mundial. O produtor que não teve a identidade revelada também destacou que não faltaram convites para que ela viesse ao Brasil. “Não foram poucas as propostas de promotodas e também de festivais da América do Sul que já escutaram muitos “não” e agora o silêncio é a resposta”, afirmou.

Ele também destacou que o problema da dona do single “Rolling In The Deep” e “Skyfall” não é com o país mas sim com grandes shows “Ela já falou em entrevistas que não gosta de grandes plateias. No início, parecia um recado para o mercado subir a oferta, mas definitivamente não é sobre dinheiro“, encerrou sobre Adele.

