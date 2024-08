Foster The People lança o aguardado álbum ‘Paradise State Of Mind’ - (crédito: TMJBrazil)

A banda Foster The People lança nesta sexta-feira (16) o novo álbum Paradise State Of Mind, que já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music, via Atlantic Records.

Produzido pelo vocalista, compositor e multi-instrumentista Mark Foster e pelo companheiro de banda, Isom Innis – com contribuições de Paul Epworth, Jack Peñate, Chrome Sparks e Asa Taccone –, em estúdios em Londres e Los Angeles, este é o quarto álbum do grupo.

Paradise State Of Mind se destaca por faixas que já são aclamadas pelo público, como Chasing Low Vibrations, Take Me Back e o primeiro single lançado, Lost In Space, que cativou os fãs e tem um videoclipe dirigido pelo cineasta Rupert Höller, que atualmente acumula mais de 1,2 milhão de visualizações.

“Acho que a parte mais difícil deste álbum foi tentar ser autêntico sobre o que estava acontecendo comigo, sem escrever algo super sombrio e sem ignorar isso também. Porque, para mim, era realmente importante que a esperança permanecesse no centro de tudo isso. As pessoas precisam de esperança. Eu preciso de esperança”, observa Mark Foster.

E continua: “E, quando penso sobre o que é esperança, é ter a coragem de caminhar em direção a algo que você acha que pode ser melhor, enquanto reconhece plenamente a escuridão e a realidade à sua volta. Esse era o objetivo ao entrar neste álbum, que, na verdade, foi muito complicado – fazer algo que fosse coerente com o que estava na minha mente, mas que tivesse muito groove e que fosse divertido de dançar. Sabe, para mim, eles são como cavalos de Tróia, a mensagem está escondida na melodia”, conclui.

Sobre o Foster The People

Atualmente contando com quase 8 bilhões de streams no mundo todo e quase 2,5 bilhões de visualizações em vídeos no YouTube, o Foster the People provou ser uma banda com apelo mundial e de música pop dançante.

Formada em Los Angeles (EUA), em 2009, com a liderança do cantor e compositor multi-instrumentista Mark Foster, a banda explodiu com o single de estreia, em 2010, Pumped Up Kicks. A canção liderou a parada Alternative Songs da Billboard e passou oito semanas consecutivas em terceiro lugar na Hot 100 geral.

Atualmente, com Certificado de Diamante pela RIAA e certificada por 14 vezes como Platina pelo sucesso de vendas nos EUA, a faixa rendeu ao Foster The People sua primeira indicação ao Grammy por Melhor Performance Duo/Grupo Pop e o Billboard Music Award de 2012 por Top Rock Song.

Com mais de 1 bilhão de streams em todo o mundo apenas no Spotify, Pumped Up Kicks teve um videoclipe viral que esteve na lista Billion Views Club do YouTube.

Foster The People anunciou a chegada de Paradise State of Mind no início desta semana, com dois shows esgotados no Bowery Ballroom de Nova York e no The Roxy Theatre em Los Angeles, além uma performance de Lost In Space no The Tonight Show.

Foster The People voltou em julho com a inédita ‘Chasing Low Vibrations’

O grupo Foster The People, marcou a sua volta com a faixa Chasing Low Vibrations, já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music.

Produzida pelo vocalista, compositor e multi-instrumentista do Foster The People, Mark Foster e Chrome Sparks, e co-escrita também pelo colega de banda e multi-instrumentista Isom Innis, a faixa chega acompanhada por um visualizer oficial.

Chasing Low Vibrations segue Take Me Back, o último lançamento do quarto álbum de estúdio do grupo indicado três vezes ao Grammy.

Há sete anos, o Foster The People lançava as faixas do álbum ‘III’

Há sete anos, o Foster The People lançava três músicas inéditas do seu então álbum de inéditas intitulado III pela Sony Music. São elas: Doing It For The Money, Pay The Man e SHC que já estão disponíveis nas plataformas digitais.

“Uma das coisas que mais gosto na música é que ela unifica. Nós compomos essas faixas para refletir a alegria em um tempo em que as pessoas precisam dela mais do que nunca e pensamos que era uma boa hora para dividi-las com o público”, disse Mark Foster.

A banda também anunciou na época uma turnê pelos EUA como uma grande amostra do disco com shows em San Diego, Dallas e Nashville, além de presenças em importantes festivais como Neon Desert Music Festival, Mo Pop Festival e Lollapalooza.

Ouça o álbum: