Conheça as 20 bandas de rock mais tocadas do Spotify

No início deste mês, a cantora Hayley Williams divulgou em seu perfil uma lista dos 20 bandas de Rock que são mais tocados na plataforma Spotify.

A era digital trouxe uma revolução para a música, transformando a maneira como consumimos e compartilhamos canções. Plataformas como o Spotify permitem que músicas sejam compartilhadas milhões de vezes em questão de minutos. No entanto, essa nova era também apresentou desafios para gêneros tradicionais, como o rock, e para as bandas de rock, enquanto estilos modernos como pop e rap têm experimentado um crescimento notável.

O rock surgiu na década de 50, durante a Guerra Fria, e se tornou um símbolo de rebeldia contra os gêneros musicais tradicionais da época. Esse estilo revolucionou a música e encantou adultos e jovens em todo o mundo, estabelecendo muitas bandas de rock icônicas que deixaram uma marca indelével na história da música.

Recentemente, a cantora Hayley Williams, da banda Paramore, divulgou em seu Instagram Stories uma lista com 20 nomes conhecidos pelos amantes do gênero. Na publicação, ela expressou sua alegria por estar entre os artistas mais populares no streaming. Entre os destaques da lista estão “The Beatles” e “Queen“, que, apesar de serem de décadas passadas, continuam a exercer grande influência no cenário musical atual. Bandas de Rock como essas conseguem se manter relevantes através do streaming e atrair novos fãs que acessam suas músicas nas plataformas digitais.

O sucesso dessas bandas de rock nas plataformas de streaming valida sua qualidade musical, além de refletir o valor cultural do rock e a nostalgia que ele provoca no público. Embora o pop e as batidas marcantes dominem o gosto geral, as bandas de rock ainda encontram maneiras de se reinventar e manter-se conectadas com pessoas de todas as idades.

Na publicação, Hayley celebrou o feito com um discurso que destaca a importância da representatividade feminina e questiona os rótulos musicais: “Somos uma das duas únicas bandas com mulheres no top 20 de todos os tempos. É uma honra imensa, mas espero ver muito mais mulheres, LGBTQ+ e artistas negros/marrons nessa lista. Aliás, ‘rock’ é engraçado… O Paramore é uma banda de rock ou apenas não 100% pop? O que caralhos nós somos?”.

Veja abaixo a lista divulgada pela cantora:

1. Queen

2. The Beatles

3. Arctic Monkeys

4. Red Hot Chili Peppers

5. Elton John

6. Fall Out Boy

7. Nirvana

8. Hozier

9. Green Day

10. Fleetwood Mac

11. John Mayer

12. 5 Seconds Of Summer

13. Pink Floyd

14. The Rolling Stones

15. Elvis Presley

16. Foo Fighters

17. blink-182

18. The Killers

19. Creedence C. Revival

20. Paramore

Bandas de Rock e o universo feminino A inclusão do Paramore no Top 20 das bandas de rock mais ouvidas da plataforma de streaming representa um avanço significativo para o rock feminino. A mensagem de Hayley Williams, que enfatiza a importância de maior diversidade na música, ressoa entre os fãs e ressalta que a indústria musical ainda tem muito a progredir. Apesar de alcançar marcos impressionantes, a banda permanece uma voz crucial para a nova geração. Tweet: “O Paramore entrou para o Top 20 bandas de rock mais ouvidas do Spotify, ultrapassando o U2” Hayley: “qual é a do ‘shade’ aleatório para o U2 risos?!! a apresentação ao vivo deles no red rocks ainda me deixa muito animada. apenas uma banda nos trinques com vocais… pic.twitter.com/Ja0e0aCsUX — Paramore Brasil (@paramorebrasil) August 6, 2024 Bandas de Rock mais ouvidas no Brasil em 2023 Em julho do ano passado, a plataforma Spotify divulgou uma lista das bandas de rock mais ouvidas no Brasil. O levantamento revelou que o rock é o terceiro gênero mais popular no país, atrás apenas do funk e do sertanejo. Essa informação foi confirmada por uma pesquisa realizada pelo Estado de Minas e publicada em 2023. Além disso, a plataforma revelou quais foram os artistas internacionais de rock mais escutados no Brasil em 2023: Linkin Park Red Hot Chili Peppers Arctic Monkeys Pink Floyd Imagine Dragons