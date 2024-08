5 doramas de sucesso no Brasil que valem a pena assistir

Os doramas, séries televisivas asiáticas, têm conquistado cada vez mais o coração do público brasileiro, ampliando sua presença em plataformas de streaming e redes sociais. Esse fenômeno pode ser atribuído a diversidade de temas abordados, que vão desde dramas emocionantes até romances cativantes e comédias leves, sempre com uma estética visual envolvente. Além disso, essas produções frequentemente exploram aspectos culturais e sociais que, embora diferentes dos costumes no Brasil, despertam empatia e curiosidade nos espectadores.

Confira, a seguir, 5 doramas que têm se destacado entre os fãs brasileiros!

1. Goblin (2016)

Em “Goblin”, um imortal busca sua noiva humana para pôr fim à sua maldição (Imagem: Reprodução digital | Viki)

Kim Shin (Gong Yoo), um general da dinastia Goryeo, é amaldiçoado com a imortalidade. Anos depois, ele se torna um goblin, precisando encontrar sua noiva humana para pôr fim à sua imortalidade. A trama se complica quando ele conhece Ji Eun-tak (Kim Go-eun), uma estudante do ensino médio que pode ver fantasmas. A série combina elementos sobrenaturais, romance e humor, criando uma experiência cativante e emocionalmente intensa para o público.

Onde assistir: Viki.

2. Vincenzo (2021)

Em “Vincenzo”, um advogado mafioso retorna à Coreia para lutar contra um poderoso conglomerado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história segue Vincenzo Cassano (Joong-ki Song), um advogado coreano criado na Itália que trabalha para a máfia. Quando visita a Coreia do Sul, seu país de origem, ele se envolve em uma luta contra um poderoso conglomerado e, ao mesmo tempo, busca vingança e justiça. Com um enredo cheio de reviravoltas e personagens carismáticos, este dorama rapidamente se tornou um favorito entre os brasileiros.

Onde assistir: Netflix.

3. Tudo Bem Não Ser Normal (2020)

Em “Tudo Bem Não Ser Normal”, um cuidador e uma autora de livros infantis enfrentam seus traumas juntos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Este dorama aborda temas de saúde mental e relacionamentos por meio da história de Moon Gang-tae (Soo-hyun Kim), um cuidador em um hospital psiquiátrico, e Go Moon Young (Ye-ji Seo), uma autora de livros infantis com transtorno de personalidade. Juntos, eles enfrentam seus traumas e aprendem a curar suas feridas emocionais.

Onde assistir: Netflix.

4. Meu Amor das Estrelas (2013)

Em “Meu Amor das Estrelas”, um alienígena se apaixona por uma atriz famosa antes de retornar ao seu planeta (Imagem: Reprodução digital | Max)

Do Min-joon (Kim Soo-hyun) é um alienígena que chegou à Terra há 400 anos e possui habilidades sobre-humanas. Perto de retornar ao seu planeta, ele se apaixona por Cheon Song-yi (Jun Ji-hyun), uma atriz famosa, mas problemática. O dorama combina elementos de fantasia, comédia e drama, criando uma narrativa envolvente que tem sido um grande sucesso no Brasil.

Onde assistir: Max.

5. Hotel Del Luna (2019)

Em “Hotel Del Luna”, um hotel sobrenatural para fantasmas é gerido por uma mulher amaldiçoada (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Jang Man-wol (IU), a proprietária do Hotel Del Luna, é uma mulher amaldiçoada a gerenciar o estabelecimento por mil anos como punição por seus crimes passados. Koo Chan-Sung (Yeo Jin-Goo), um gerente de hotel de elite, é contratado para trabalhar lá e acaba se envolvendo nas histórias dos hóspedes e nos mistérios do próprio hotel. Com uma mistura de romance, fantasia e drama, este dorama encanta muitos espectadores brasileiros.

Onde assistir: Netflix.