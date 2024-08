É fã de Metallica? Saiba como marcar um jantar privado com James Hetfield!

Se você é fã do Metallica e sempre sonhou em estar perto de James Hetfield, agora tem a chance de saborear uma refeição ao lado do vocalista e guitarrista.

James Hetfield está oferecendo, em um leilão beneficente, um jantar privado para você e até três amigos, com o objetivo de apoiar a Adaptive Sports Foundation.

No entanto, o sortudo que ganhar a vaga precisará desembolsar uma quantia significativa, já que um dos lances chegou a US$28mil. De acordo com a listagem do leilão, o jantar para até quatro pessoas também contará com a presença de um atleta da Adaptive Sports Foundation — uma organização que oferece oportunidades esportivas e recreativas para adultos e crianças com deficiências físicas e cognitivas. Além disso, um membro da equipe da fundação estará presente para compartilhar suas histórias de sucesso com James Hetfield.

Os lances para o leilão vão até o dia 21 de agosto. É importante notar que o participante terá entre 90 e 120 minutos para o jantar, deve ter mais de 21 anos, e terá a oportunidade de tirar uma foto com James Hetfield e pedir a assinatura de um pequeno item. O agendamento está sujeito a alterações e dependerá de um acordo mútuo entre o cantor, a instituição de caridade e o vencedor. Além disso, o vencedor será responsável pelos custos totais da refeição para todos os participantes, e despesas com viagens e acomodações não estão inclusas no lance.

Metallica anuncia ‘Some Blacker’ em vinil duplo colorido

O Metallica, através da Universal Music, via Mercury Records, lançou o de Some Blacker Marbled em vinil duplo colorido no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 449,90.

Esta é a primeira vez que a banda liderada por James Hetfield está reeditando a coleção de vinis coloridos que foram comercializados com exclusividade pela rede Walmart em 2021 nos EUA. Agora, a distribuição é internacional.

Agora, Some Blacker Marbled, reproduz o quinto trabalho de estúdio da banda, intitulado Metallica, lançado originalmente em 1991 pela Vertigo Records, em uma edição limitada em vinil de 180 gramas e áudio remasterizado de 2021.

Metallica vendeu mais de 16 milhões de cópias nos EUA em seu ano de lançamento e mais de 40 milhões em todo o mundo.

Confira o conteúdo completo de Some Blacker Marbled do Metallica:

Lado A

Enter Sandman

Sad But True

Holier Than Thou L

Lado B

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Don’t Tread On Me

Lado C

Through The Never

Nothing Else Matters

Of Wolf And Man L

Lado D

The God

That Failed My Friend Of Misery

The Struggle Within