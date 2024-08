Coldplay e Shawn Mendes cantam ‘Fix You’ em Munique: assista

Em Munique, o Coldplay encantou o público ao apresentar um convidado inesperado durante seu show no Olympiastadion na quinta-feira,15 . Shawn Mendes se juntou à banda para uma performance especial de “Fix You”.

Em vídeos compartilhados por fãs nas redes sociais, o vocalista do Coldplay, Chris Martin, toca piano enquanto harmoniza sua voz com a de Shawn Mendes, cantor de “Stitches”. “Cantem com força!”, disse Shaw Mendes à plateia antes de iniciar a parte emotiva da canção: “And the tears come streaming down your face / I promise you, I’ll learn from my mistakes.”

No final da apresentação, Chris Martin concedeu a Shawn Mendes a oportunidade de cantar as últimas linhas do famoso sucesso de 2005. “Lights will guide you home / And ignite your bones,” Shaw Mendes cantou tranquilamente, enquanto o público no estádio balançava pulseiras luminosas no ar. “And I will try to fix you.”

A apresentação surpresa ocorreu cerca de uma semana após Shawn Mendes lançar dois novos singles: “Why Why Why” e “Isn’t That Enough“. Esses lançamentos precedem seu novo álbum, Shawn, que chegará em 18 de outubro. O LP será seu quinto disco de estúdio e sucede Wonder (2020) e Shawn Mendes (2018), ambos alcançando o topo da Billboard 200.

Confira abaixo clipes do Coldplay cantando “Fix You” com o convidado especial Shawn Mendes:

Shawn Mendes singing Fix YOu pic.twitter.com/XxEIvUH2py — Coeurli (@Coeurli) August 15, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Coldplay (@coldplay)

Coldplay está preparando novo álbum

O Coldplay também está preparando um novo álbum, “Moon Music“, previsto para ser lançado em 4 de outubro. A banda divulgou a lista de faixas um dia após sua apresentação com Shaw Mendes, compartilhando um vídeo no Instagram em que Chris Martin escreve — ou desenha, no caso de um emoji de arco-íris — os títulos das músicas em um pequeno pedaço de papel.

O álbum “Moon Music” contará com 10 faixas: “Moon Music”, “feelslikeimfallinginlove”, “We Pray (feat. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI), “Jupiter”, “Good Feelings feat. Ayra Starr), “iAAM”, “Aeterna”, “All My Love” e “One World”.