Benson Boone lança o inédito single ‘Pretty Slowly’

O cantor Benson Boone lança nesta sexta-feira (16) a inédita faixa Pretty Slowly, que chega na sequência de suas duas faixas de sucesso: Beautiful Things e Death Wish Love. O single já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Records.

Pretty Slowly é um lançamento muito aguardado e pedido pelos fãs de Benson Boone, chegando a ser incluída na apresentação do artista no Lollapalooza e na turnê mundial Fireworks & Rollerblades. Quase que de imediato, a faixa se tornou uma favorita do cantor.

Beautiful Things, que projetou Benson Boone para o mundo, ganhou três certificados de platina pela RIAA. A canção permaneceu em 1° lugar na parada Billboard Global 200 por sete semanas, alcançou o 1° lugar nas rádios TOP 40 e Hot AC, e subiu para o 2° lugar na parada Billboard Hot 100.

A música também entrou para a seleta lista Billions Club no Spotify e acumulou mais de 2 bilhões de streams até agora.

A turnê Fireworks & Rollerblades de Benson Boone também inclui as faixas favoritas dos fãs Cry, What Do You Want e Slow It Down, que atualmente está no TOP 20 das rádios Top 40 e Hot AC, no top 40 da parada Billboard Hot 100 e continua subindo.

Esta nova série de shows tem sido especial para o artista. Ele foi nomeado para três MTV Music Awards, incluindo Melhor Artista Revelação, Melhor Música Alternativa por Beautiful Things e PUSH Performance do Ano por In The Stars.

Em junho, ele foi uma das atrações da abertura da turnê The Eras Tour de Taylor Swift em Londres, no lendário Wembley Stadium, após uma apresentação com Lana Del Rey no Hangout Festival em maio.

No início deste ano, quando lançou a turnê, todos os ingressos foram esgotados, com shows ao redor do mundo, nos EUA, Europa, Japão, Austrália e Nova Zelândia.

Em fevereiro, o iHeartRadio nomeou Benson Boone como Artista On The Verge, e no ano passado, ele foi nomeado Artista Relevante da Amazon Music e Artista Global PUSH da MTV. Enquanto isso, seu EP PULSE gerou dezenas de milhões de streams em faixas como What Was, Little Runaway, e Sugar Sweet.

Em maio de 2023, Benson Boone lançava o novo EP ‘Pulse’

No dia 5 de maio, o artista pop Benson Boone retorna com seu novo e aguardado EP Pulse, já disponível nas plataformas digitais pela Warner Records, via Night Street Records. Entre as cinco músicas do projeto está a faixa inédita do artista, Little Runaway, single guiado por piano e cheio de anseios e charme.

Para o lançamento do projeto, Boone pegará a estrada ainda este mês, como atração principal, para uma turnê com o apoio de Nicky Youre.

O EP começa com Coffee Cake, um fascinante e barulhento devaneio sobre cafés da manhã descontraídos e conversas animadas. O single é seguido pela divertida canção Lovely Darling e, na sequência, sua música mais recente, a introspectiva What Was.

Também está no projeto a canção Sugar Sweet, produzida por ninguém menos que Jason Evigan (que já trabalhou com artistas como Justin Bieber, Dua Lipa, Maroon 5). A música, que já acumulou mais de 18 milhões de streams, destaca as habilidades vocais do cantor.

Em meio aos arranjos de blues e coros crescentes, Little Runaway quase parece um retrocesso à intimidade dos lançamentos anteriores de Boone.

No trecho “Won’t you come and we can stare at the stars”, que faz parte do refrão, ele implora gentilmente em uma batida pulsante, complementando “And look at the comets from the roof of my car. Little runaway, I know it’s been hard”.

Confira Pretty Slowly: