Hits de Ludmilla ganham versão MTG

Alguns sucessos da cantora Ludmilla entraram no universo MTG e agora ganham versões reimaginadas em montagens dançantes assinadas pelos artistas MC GW, DJ 2F, DJ Caetano e KR. Os singles estão disponíveis nas plataformas digitais pela Warner Music.

Duas músicas que são grandes sucessos da cantora Ludmilla prometem se destacar dentro desta nova tendência. Lançada em 2019, A Boba Fui Eu faz parte do álbum Hello Mundo da artista e continua sendo um hit até os dias atuais.

Agora, nesta sexta-feira (16), a versão MTG de A Lei do Retorno (A Boba Fui Eu) é lançada com produção da Mousik, produção musical de DJ Caetano e novos vocais de MC GW, que se misturam ao conhecido refrão na voz de Lud: “Quem mandou eu me apaixonar/Quem mandou eu não me controlar/Quem mandou eu me entregar/Quem mandou eu me apegar/A boba fui eu, a boba fui eu”.

Ainda em agosto, também será lançada uma MTG inédita de Não Quero Mais, outro hit de Ludmilla. Na nova versão, assim como em A Boba Fui Eu, o romantismo de ambas dá lugar à sonoridade funk, com batidas mais fortes e super dançantes.

A montagem ganha versos inéditos do cantor e compositor KR, com produção musical do DJ 2F. A previsão de lançamento é para o dia 23 deste mês.

Ludmilla cantou na festa de celebração da prata olímpica da seleção brasileira

Ludmilla recebeu jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol Feminino com pocket show

A cantora Ludmilla fez uma apresentação especial para a seleção feminina de futebol, nesta segunda-feira, 12, em comemoração à conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. O evento foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado em seu Instagram Stories, Ludmilla aparece cantando no local e abraça a jogadora Marta, interpretando a música “Saudade da Gente“. A artista também teve momentos especiais com outras jogadoras, tirando fotos e celebrando a conquista junto com elas.

Em uma das performances, Ludmilla subiu ao palco acompanhada pelas jogadoras, todas vestindo as medalhas de prata conquistadas em Paris. A presença de figuras públicas como a cantora Marvvila, o piloto Cacá Bueno e a jornalista Natalia Guilter também abrilhantou o evento.

A celebração destacou o sucesso da seleção brasileira feminina e proporcionou um momento de alegria e reconhecimento pelo desempenho notável das atletas nos Jogos Olímpicos.

Ludmilla cancela participação no Rock in Rio: “Estou arrasada”

Ludmilla, uma das maiores estrelas do pop brasileiro, deixou os fãs em choque no mês passado ao anunciar o cancelamento de sua participação no Rock in Rio, um dos festivais mais aguardados do ano.

A cantora Ludmilla, que estava escalando para o show Pra Sempre Pop no Dia Brasil, marcado para o dia 21 de setembro, ocorreu a triste notícia com seus seguidores, afirmando estar “arrasada” por não conseguir ajustar sua agenda e resolver questões logísticas a tempo.

A notícia caiu como uma bomba para os fãs que esperavam ver Ludmilla dividindo o palco com grandes nomes da música brasileira como Jão, Gloria Groove, Duda Beat, Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Lulu Santos. O show Pra Sempre Pop promete ser um dos pontos altos do Dia Brasil, uma celebração da música nacional dentro do festival.

Em um comunicado emocionante, Ludmilla expressou sua frustração: “Eu tenho trabalhado para ajustar minha agenda e equilibrar meus compromissos. Para o Rock in Rio, meu show no Palco Mundo, dia 13 de setembro, está confirmado e pode esperar um momento especial e à altura dos 40 anos do festival.”

Mas, infelizmente, apesar do enorme esforço e vontade, por questões logísticas, não vou poder me apresentar no dia 21 de setembro, no show do Pop no Dia Brasil. É uma enorme quebra-cabeça e estou arrasado por não poder participar. Vai ser um dia que vai entrar para a história e eu queria fazer parte dele. Mas tenho certeza de que o pop será muito bem representado, com artistas incríveis.”

Confira: