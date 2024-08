Guilherme e Benuto disponibilizam na íntegra o projeto ‘In Casa’

A dupla Guilherme e Benuto lança nesta sexta-feira (16) o projeto In Casa na íntegra, juntamente com quatro faixas inéditas: Término covarde, Pneu e gasolina, Dose de desapego e Gotinha. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

Cheio de novidades, Guilherme e Benuto já estão prontos para gravarem um novo DVD, no dia 3 de setembro, os irmãos apresentam +Amor +Música em São Paulo, na casa de shows Vibra. As participações de Luan Santana, Ana Castela, Nattan, Menos É Mais e Matheus Fernandes já foram anunciadas.

Os ingressos já estão à venda no site da Uhuu e tudo indica que se esgotarão em breve, já que 70% foi vendido só na pré-venda.

Chorosa continua sendo a música de trabalho de Guilherme e Benuto, que performa entre as 60 faixas mais ouvidas nas plataformas digitais e rádios de todo o país.

“Estamos muito felizes com tudo que estamos vivendo, a gente respira música e queríamos finalizar o ‘In Casa’, que foi um projeto super especial na nossa carreira, para focar 100% na gravação do DVD. Spoiler: será um dos maiores das nossas carreiras”, comentam Guilherme e Benuto.

Guilherme e Benuto alcançaram o TOP 1 com Manu Bahtidão em ‘Torre Eiffel’

A cantora Manu Bahtidão foi às lágrimas em um vídeo compartilhado em sua conta oficial no Instagram nesta quarta-feira (31) para celebrar o sucesso da faixa Torre Eiffel, que conta com a colaboração dos sertanejos Guilherme e Benuto.

“Meu Deus, que felicidade acordar com essa notícia, são dias e noites trabalhando incansavelmente. Quanta gratidão. Muito obrigada meus amigos compositores, influenciadores, meus amigos artistas que colocaram nossa canção em seus repertórios, meus fãs e gratidão à Ele, o meu Deus que me dá forças para que eu permaneça persistindo. É o Tecnomelody, é a música do meu Pará no topo, isso é HISTÓRICO!”, celebrou Manu Bahtidão.

E continuou no vídeo: “Dedico essa vitória às pessoas, à todos os artistas do meu seguimento. Em tantos anos fomos humilhados, fomos excluídos dos grandes eventos, de grandes premiações. Eu quero oferecer essa vitória aos artistas da minha terra, do meu seguimento, aquelas pessoas que trabalhavam incansavelmente para seremos quem a gente é. Se não fosse a nossa força, se não fosse nossa união eu também não estaria aqui. E que venham vários outros TOP 1 no Brasil porque a gente merece, porque a nossa música é incrível. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada meu Deus!!!”.

Confira abaixo o tracklist de In Casa e ouça o álbum:

1. Chorosa

2. Término covarde

3. De eu pra eu

4. Desquerer

5. Não é um erro, é um vício

6. Pneu e gasolina

7. Quem foi da rua

8. Dose de desapego

9. Coração silencioso

10. Terror das namoradas

11. Gotinha

12. Vai faltar eu