Azzy deixa o passado para trás na inédita faixa ‘Outro Lugar’

Quando a vida pede uma nova direção, Azzy responde com música. Em Outro Lugar, já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music, seu novo single chega com clipe no canal da artista no YouTube. No single, a cantora explora a nova fase de sua carreira, combinando português e espanhol em uma produção internacional, em parceria com Spinnheli.

Outro Lugar captura a força de seguir em frente, deixando para trás o que não agrega, e abraçando um futuro repleto de possibilidades.

“O single é carregado de energia e de sentimento, com um beat envolvente que embala a decisão de se desprender de relações que não impulsionam. Outro Lugar fala sobre a importância de valorizar seus próprios sonhos e de focar no crescimento pessoal, deixando para trás qualquer coisa que te prenda. A música é uma celebração do empoderamento, um chamado à liberdade das amarras, para a busca do que realmente importa”, comenta Azzy.

A letra é direta, sem deixar espaço para dúvidas. Logo de início, Azzy manda um recado para quem não percebeu que ela seguiu em frente: “No me pierdas / Es mala idea / No me va mal / Aunque lo creas.”. No verso “Ahora ta me vendo em outro lugar / Não pense que é fácil me localizar / Porque ya no estoy donde solía estar” reforça essa ideia, mostrando que ela não está mais onde costumava estar, tanto fisicamente quanto emocionalmente.

Outro trecho que merece destaque em Outro Lugar é “Por isso que eu joguei meu sonho lá na frente / E deixei de lado esse tal de amor.” Com isso, Azzy, artista que possui mais de 4 milhões de ouvintes no Spotify, revela sua prioridade: seus sonhos e seu crescimento pessoal vêm antes de qualquer relação que não esteja alinhada com seus objetivos.

Em 2023, Azzy anunciou EP e show no The Town

Destaque na novela Vai Na Fé, em que interpreta Ivy, a cantora Azzy inicia o segundo semestre de 2023 com ainda mais novidades na carreira. Contratada pela Warner Music Brasil, em janeiro daquele ano, a artista acaba de confirmar participação na primeira edição do maior e mais aguardado festival de música de São Paulo, o The Town. Ela chega a Cidade da Música a convite de Orochi, que sobe ao palco do evento dia 2 de setembro.

“Ser convidada pelo Flávio (Orochi) para estar no The Town gera um enorme fluxo de memórias. Somos amigos desde os tempos das batalhas do Tanque, e o reconhecimento de dividir um palco tão importante com meu cria é uma conquista ímpar. Tenho certeza que os fãs do rap nacional e os fãs de música vão curtir um show emocionante“, afirma Azzy.

Entre as artistas de maior sucesso da música urbana, Azzy acumula números impressionantes e uma multidão de fãs por onde quer que passe. São mais de 1 bilhão de views no YouTube. Entre seus principais sucessos, destaque para Faixa Rosa, que ultrapassa 25 milhões de plays totais.

Agora, Azzy se prepara para o lançamento do EP Lovezy, que reunirá faixas no melhor do estilo love song, e está previsto para a segunda quinzena de setembro. Vale lembrar que pela atual gravadora, Azzy enfileira hits como Reverse, Morango, Molho feat Slipmami e Mete Ficha.

Desde a retomada do fluxo de seus lançamentos, Azzy só cresce nas plataformas de áudio: apenas no Spotify, a artista atinge mais de 3 milhões de ouvintes mensais.

Trabalho de Azzy na novela Vai Na Fé

Além de cantora e compositora, Azzy tem se revelado uma excelente atriz. Através de uma das novelas de maior audiência da Rede Globo, Vai Na Fé, a carioca conquista, a cada dia que passa, mais fãs e atenção da mídia.

“Estar em uma novela com um elenco tão incrível como o de Vai Na Fé trouxe uma oportunidade única e incrível. Estou imensamente feliz com o reconhecimento da Ivy”, comemora Azzy.

Confira: