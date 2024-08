Lary se rende a sofrência na 2ª parte do projeto ‘Com Amor, Lary’  

A cantora e compositora Lary lançou na última sexta-feira (16) a segunda parte de seu projeto Com Amor, Lary, onde a artista se rende à sofrência. O disco já está disponível em todas as plataformas digitais pela Ingrooves.

Ao contrário da primeira parte de Com Amor, Lary que fala sobre empoderamento e amor próprio, a artista, neste trabalho, explora a sofrência.

“Diferente da primeira parte do Com Amor, Lary, que é marcada por mensagens de amor-próprio, empoderamento e encorajamento, a segunda parte do meu projeto explora as emoções mais profundas da “sofrência”, explica Lary. “O primeiro single desse bloco, Saudade Dura, já deu uma amostra do que está por vir, e agora estou prestes a lançar o restante, incluindo três faixas inéditas. Todas elas abordam diferentes perspectivas de términos de relacionamento, trazendo à tona a dor e as reflexões que acompanham o fim de um amor”.

E conclui: “Acho que muitas pessoas vão se identificar com essas músicas, afinal, quase todo mundo já passou por um término ou já sofreu por amor”.

Lary sobre desafio em compor para outros artistas: ‘Entramos em um outro mundo’

Vivendo um grande momento de sua carreira, a cantora e compositora Lary tem se destacado no cenário musical. Com um histórico de composições de sucesso para nomes como Juliette, Marina Sena, IZA, Rebeca, Pocah, Lexa e mais, ela revela que por trás de toda a magia de escrever grandes hits, há muitos desafios, sobretudo quando os artistas estão fisicamente ausentes.

“É sempre muito desafiador compor pra outra pessoa, principalmente quando ela não está comigo. Eu já escrevi para muitos artistas estando com eles. Especialmente no pop, acontece muito dos artistas estarem presente nos songcamps. Assim aconteceu com os trabalhos que fiz com a Juliette, com a IZA, com a Priscilla Alcântara, entre outros. É muito legal estar com artista junto, porque a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia, entender a situação que ele está vivendo no momento, sobre o que que ele quer falar e o que não quer”, revela.

Segundo a compositora, uma das estratégias que utiliza para escrever canções quando existe essa ausência dos intérpretes dos projetos é ouvir o que já gravaram e analisar suas redes sociais para entender como eles se expressam. Para Lary, isso ajuda a entrar na cabeça do artista e a criar letras que refletem sua identidade e mensagem.

“A gente tem que entrar num outro mundo para fazer sentido”, afirma a artista.

No entanto, ela também revelou que é capaz de separar completamente seus trabalhos. Compondo para os mais diversos estilos musicais, ela garante que cada experiência lhe permite explorar mais sua versatilidade artística, mesmo que essas canções não sejam destinadas a sua própria gravação.

“Tem muita coisa que eu escrevo para outros artistas, que eu nunca gravaria e mesmo assim eu acho incrível. Por exemplo, eu tenho encontrado uma galera para fazer sertanejo, que são músicas que não se encaixam no pop, nem na minha carreira, mas eu amo fazer. Talvez eu ame muito mais fazer esses gêneros, que eu sei que eu nunca vou gravar, porque representam uma válvula de escape”, declara.

