Jerry Smith lança a inédita faixa ‘Suspensão a Ar’  

Com uma agenda de lançamentos recheada, o cantor Jerry Smith vem entregando uma série de singles para comemorar seu retorno ao mundo da música, como Pronta Pra Aprontar e Aquece no Pontinho. Agora, Jerry apresenta uma faixa diferente: a da vez é Suspensão a Ar, com alusão aos carros que levam a tecnologia e um beat pronto para tocar nas caixas no último volume.

A faixa já está disponível nas plataformas digitais com direito ao seu videoclipe oficial no canal de Jerry Smith.

Jerry Smith é o nome que abalou a música entre 2017 e 2021, se consolidando pela sua voz potente e inconfundível, e que sem demora protagonizou eventos – de bailes de ruas a carnavais -, sempre presente quando o assunto é funk. Após uma breve pausa, o funkeiro se viu na necessidade de voltar a fazer aquilo que ama e dessa vez com uma nova parceria, a GR6, maior produtora e gravadora de música urbana da América Latina.

Para seu comeback, as faixas que apresenta foram escolhidas a dedo pelo artista, que apostou nas que mais fazem sentido para o que pretende apresentar nos próximos meses.

Suspensão a Ar tem uma introdução divertida, um beat e grave na medida certa, Jerry faz versos brincando com a tecnologia adicionada em carros, a suspensão que faz o carro subir e descer, assim como os passos de dança apresentados no clipe.

“Estou muito empolgado em anunciar o lançamento da faixa, ‘Suspensão a Ar’, em colaboração com o DJ Cassula que foi um cara que esteve comigo desde o início da minha carreira. Essa música traz de volta o estilo que marcou alguns dos meus maiores sucessos”, explica Jerry Smith.

“Trabalhar com o DJ Cassula foi uma experiência incrível, e juntos conseguimos criar um som que vai fazer a galera dançar e vibrar. Espero que vocês curtam tanto quanto a gente curtiu fazer!”, conclui o artista.

O videoclipe que dá vida a narrativa é divertido, dançante e promete ficar na mente dos ouvintes – gravado e produzido pela GR6 Filmes, braço da produtora focada em audiovisual.

Em 2022, Jerry Smith lançava projeto audiovisual com Dricka, DG e Batidão Stronda

O cantor Jerry Smith lançou em 2022 o single colaborativo Sai Pro Role, que contou com a parceria de MC Dricka e dos produtores musicais DG e Batidão Stronda. A faixa já está disponível nas plataformas digitais.

As gravações foram comandadas pela GR6 Filmes e a direção ficou a cargo de Caio Pavan. O clipe vem com um cenário mais underground, fazendo uma junção de iluminação com mais movimentos para dinâmicas das cenas.

“Esse é um vídeo bem diferente dos que eu já fiz”, comenta Jerry Smith. “A música é muito contagiante e as participações da MC Dricka, DG e Batidão Stronda, se encaixaram na música quem nem luva. Um projeto lindo, meu primeiro trabalho deste ano. Estou muito confiante e animado com esse trabalho novo. Sinto que está vindo uma nova fase na minha carreira de muito sucesso, uma nova era artística pra mim”, disse o cantor.

O figurino do registro audiovisual trouxe uma paleta de cores para o projeto bem interessante, principalmente em junção com o ballet bem coreografado, que trouxe mais movimento para o filme.

Sai Pro Role foi o primeiro lançamento da GR6 com o cantor.

Confira: