Isadora Pompeo lança na íntegra o aguardado projeto ‘Tetelestai’  

A cantora Isadora Pompeo, que se consolida com uma das maiores expoentes da música cristã na atualidade, lança na íntegra o aguardado álbum Tetelestai, que conta com 12 faixas e destaques para os singles Bençãos que não têm fim e Ovelhinha. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

“´Tetelestai´ significa: ESTÁ CONSUMADO. Essas são as exatas palavras que Jesus exclamou antes de sua morte”, fala Isadora Pompeo sobre o seu novo trabalho. “Esse álbum conversa com essa frase, comunicando que minhas dores, minhas preocupações, ansiedades e medos, Ele consumou na cruz. Ele nos traz a paz que excede todo entendimento, a alegria e o ânimo de viver. Estou muito feliz em finalmente compartilhar esse álbum com vocês, Deus abençoe”.

A pré-estreia do álbum aconteceu na tarde da última quarta (14), em um evento no Cine Marquise, em São Paulo. Em parceria com a Apple, a artista promoveu uma audição em Dolby Atmos, que contou com a presença do produtor do disco, Hananiel Eduardo, além de familiares, amigos, fãs e influenciadores do meio gospel.

Além de Canção de Paulo, que é a nova faixa de trabalho da artista, o projeto fica completo com as inéditas A Alegria, regravação de um clássico do gospel, Minha Alma Te Ama e Tudo Posso. As demais músicas ganharão vídeos em breve.

Tetelestai chega na sequência do aguardado lançamento de Bençãos Que Não Têm Fim/Counting My Blessings (em inglês), com Seph Schlueter. Na versão brasileira da música, Isadora atingiu um marco histórico no gênero, ultrapassando 100 milhões de streams.

Para o DVD, ela convidou o norte-americano Seph Schlueter, compositor e intérprete de Counting My Blessings, para uma emocionante versão, em inglês e português, do sucesso.

“Fiquei tão impressionado com a minha experiência na gravação ao vivo da Isadora. Ver tantas pessoas na multidão animadas e emocionadas com a música, poder adorar com alguém tão incrível e cheio de espírito como ela, ver o impacto que a música teve em tantos… é algo que nunca esquecerei”, compartilha Seph Schlueter.

Antes, Isadora Pompeo disponibilizou conteúdos do projeto em singles e EPs: Se eu Pudesse, com uma bonita história de carinho e amor sobre a presença e divindade de Deus, somou-se ao EP Ovelhinha, que trouxe quatro canções, entre elas, a versão ao vivo de Bênçãos Que Não Têm Fim e a faixa-título do EP.

Outras músicas antes reveladas foram os singles Azeite, que conta com mais de 10 milhões de streams totais, e a música que dá nome ao projeto, Tetelestai, que também passa das 10 milhões de execuções.

Com produção musical do indicado ao Grammy Latino, Hananiel Eduardo, Tetelestai traz diferentes facetas de Isadora Pompeo, incluindo canções enérgicas e acústicas, com mais influências do worship e pop gospel.

Registrado em 23 de fevereiro, em Belém do Pará, para uma plateia de mais de 10 mil pessoas, este é o primeiro DVD de Isadora Pompeo com a Sony Music.

Como compartilhou a cantora, a expressão que dá nome ao trabalho significa “está consumado” e foi uma das últimas falas de Jesus na cruz.

Isadora Pompeo: “União do gospel não é uma escolha, é um mandamento”

Isadora Pompeo, um dos grandes nomes do gospel brasileiro na atualidade, conversou com exclusividade para o TMJ Brazil e falou sobre o atual momento de sua carreira, impulsionada por grandes sucessos como o single Bençãos Que Não Tem Fim.

O sucesso de Pompeo se concentra principalmente entre os jovens. Após o pico de streams da playlist Top Hits Gospel da plataforma de streaming Deezer no final de março com Bençãos que não têm Fim, a artista alcançou o 1º lugar entre as mais ouvidas.

Questionada se as colaborações com outros artistas acaba por fortalecer o gênero gospel no Brasil, Isadora Pompeo respondeu: “A união do meio gospel não é uma escolha, é um mandamento. Nós precisamos andar em harmonia. Escrever canções juntos e fazermos participações é só a ponta do iceberg. Digamos que é a consequência! Com certeza isso faz com que o meio cresça e essa é a nossa vontade, que ele cresça para que a palavra de Deus e sua mensagem seja cada vez mais ouvida e impulsionada independente de quem a cante!”.

