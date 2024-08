MAR ABERTO se une a Lizandra no clipe de ‘Bye Bye ou Volta?’  

O duo MAR ABERTO, que continua com os lançamentos que integram o projeto Com Vida, apresentou na última sexta-feira (16) o inédito single colaborativo Bye Bye ou Volta?, que conta com a parceria da cantora Lizandra. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela ONErpm, via Navega Music Label.

“Quanto tempo dura um tempo?”. A pergunta que inicia a letra da canção já traz um questionamento de quem já foi “alvo” de um pedido de tempo conhece muito bem. Os pensamentos invadem a mente e a insegurança toma conta do coração: insisto, desisto? É quase impossível saber como se portar enquanto a derradeira mensagem, seja ela positiva ou negativa, não vem.

Thiago, integrante do MAR ABERTO, conta que a ideia do tema surgiu num momento desconfortavelmente real. Ele e Gabi, sua companheira de duo e esposa, estavam namorando há seis meses quando ela pediu o famigerado tempo: “A gente tinha passado por um desentendimento em que eu fiquei uns três dias sem ligar pra ela e ela quis descontar (risos). Ainda bem que ela não tinha a intenção de terminar e que isso serviu pra começar uma música”. Que, aliás, só foi finalizada quase onze anos depois, quando o casal recebeu a visita da talentosa cantautora Lizandra, que contribuiu para concluir a faixa, juntamente com Nanda Queiroz, amiga e produtora executiva do duo.

“Foi um presente esse encontro, e principalmente perceber a maneira quase que despretensiosa com que eles fazem música. Sentamos pra compor e, em poucas horas, já tínhamos praticamente tudo pré-produzido. Essa leveza me ensinou muito. Não precisa de coisas mirabolantes, nem do momento perfeito, só do querer genuíno pra se fazer música, sabe? Estar conectado com o momento presente e as pessoas envolvidas”, comentou Lizandra sobre a parceria e toda sinergia que rolou entre os artistas.

Bye Bye ou Volta? também ganhou um clipe minimalista e visceral, linguagem característica dos diretores Gustavo Bueno e Rebecca Freitas, da MUD Produtora, disponível no canal do MAR ABERTO no YouTube. O single relaciona o tempo e espaço que separam um casal com a grandeza do espaço sideral, com a distância da terra para as estrelas e com os satélites que rondam o planeta de longe, sem serem vistos.

“Essa letra poderia muito bem ser uma carta, um bilhete, ou uma daquelas mensagens longas de desabafo no WhatsApp. Ela se utiliza de metáforas para traduzir uma dor que muita gente já sentiu. Eu realmente acho que a incerteza é pior do que um ponto final na relação”, afirma Gabi do MAR ABERTO.

MAR ABERTO lançou single em homenagem ao filho do casal

O duo MAR ABERTO lançou em 2023 a faixa Avisa o D2 (Batida Perfeita), que foi feita feitos especialmente para Miguel, o primeiro filho do casal. O single foi disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

Com toda delicadeza e sensibilidade, o duo lança um clipe repleto de significados, que já se inicia com Thiago recebendo a notícia da gravidez de Gabi, num take caseiro, feito em novembro do ano passado. O clipe foi gravado na Praia das Conchas, no Guarujá (SP), e traz momentos do casal junto a Miguel, que chega ao mundo em julho deste ano.

Na letra, o MAR ABERTO fala justamente de como foi receber a notícia da gravidez, mudando completamente os caminhos para melhor.

Eles também brincam com a renomada canção de Marcelo D2, À Procura da Batida Perfeita, pedindo para que alguém avise o famoso cantor que eles finalmente a encontraram: “Alguém avisa o D2 que eu encontrei a batida perfeita. De duas vidas, outra vida foi feita”.

O ritmo da canção apresenta traços de MPB, pop e um soft funk, criando um balanço irresistível.

Assista: