Gabrielzinho agita a cena do pagode com ‘Brincando de Namorar’ - (crédito: TMJBrazil)

O cantor e compositor Gabrielzinho compartilhou na última sexta-feira (16) a segunda parte do audiovisual No Corre, um compilado de sete canções que traz a faixa de trabalho Brincando de Namorar, um pagode animado e apaixonado, que já tem vídeo disponível no YouTube. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

O disco, que inclui Brincando de Namorar, também apresenta as inéditas Mó Parada e Nosso Baile, que se juntam às já lançadas Ex que Pega Ex, em parceria com a Turma do Pagode, Vagabundo de Sorte, que traz Dilsinho como um dos compositores, Queimando e Rua do Sapateiro, formando o volume 2 do projeto audiovisual que chega para destacar o pagodeiro como expoente da cena.

Brincando de Namorar é uma envolvente declaração, composta por Gabrielzinho, ao lado de Lipe Santos, Rhuan André e Di Luca que conta a história de um casal que diverge: um tem medo do compromisso, enquanto o outro deseja assumir o relacionamento.

“´Brincando de Namorar´ é simplesmente uma das minhas músicas preferidas do DVD, uma composição que, desde a hora que fizemos, sentimos uma coisa diferente. É uma música com um astral diferente, energia lá em cima. Vocês vão entender isso melhor quando escutarem esse som e aí vão lembrar do que eu tô falando…”, compartilha Gabrielzinho.

Gabrielzinho, o ‘Poeta do Pagode’

Apelidado de Poeta do Pagode, o cantor assina sucessos interpretados por nomes como Sorriso Maroto, Belo, Péricles, Menos é Mais, entre outros.

Gravado em Santo André, na Grande São Paulo, no Quintal do Espeto, o projeto promete consolidar Gabrielzinho como um artista completo. O trabalho contará com 12 faixas no total, sendo 10 inéditas e duas regravações.

Com músicas autorais, que passeiam entre o romântico e clima de festa, Gabrielzinho trará o um pagode para embalar tanto os casais mais apaixonados como um churrasco no fim de semana.

Participaram do audiovisual a Turma do Pagode, Suel, Lucas Moratto e Ramon Ramos.

Confira o tracklist do projeto e ouça a faixa abaixo:

1. Brincando de Namorar (Ao Vivo)

2. Mó Parada (Ao Vivo)

3. Nosso Baile (Ao Vivo)

4. Vagabundo de Sorte (Ao Vivo)

5. Queimando (Ao Vivo)

6. Rua do Sapatiro (Ao Vivo)

7. Ex Que Pega Ex (Ao Vivo) – Part. Turma do Pagode