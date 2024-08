Musical de Alicia Keys será a trilha sonora oficial do US Open de Tênis - (crédito: TMJBrazil)

O musical “Hell’s Kitchen”, de Alicia Keys, que estreou na Broadway em abril, será a trilha sonora oficial do US Open deste ano. A USTA e a ESPN anunciaram uma colaboração inovadora para o torneio de tênis, com a música do espetáculo sendo destaque em vários canais e plataformas ao longo das três semanas de campeonato. O US Open começa em 26 de agosto.

O ponto alto dessa parceria será um remix exclusivo da música “Kaleidoscope” do musical, criado especialmente para o evento. O remix será apresentado primeiramente no US Open Manifesto Video, narrado pela estrela vencedora do Tony, Kecia Lewis. O vídeo será exibido na noite de abertura do Main Draw e transmitido pela ESPN e pelo Billie Jean King National Tennis Center durante o torneio. A atriz Shoshana Bean, também parte do elenco de “Hell’s Kitchen”, cantará o Hino Nacional americano na abertura.

Rachel Epstein, vice-presidente de marketing da ESPN, ao site Variety, expressou entusiasmo pela colaboração, destacando que a integração de “Kaleidoscope” nas campanhas de marketing e transmissão eleva a experiência do US Open, celebrando o torneio e a energia única de Nova York. Além do manifesto, a ESPN exibirá o remix e outras filmagens promocionais para atrair espectadores para o evento de 2024. A colaboração está alinhada com a campanha “Spectacular Awaits” e o tema “Celebrating the Power of Tennis”, com o objetivo de alcançar novos públicos.

“Hell’s Kitchen”, o musical de jukebox inspirado por Alicia Keys, está em cartaz no Shubert Theatre da Broadway, com um elenco notável incluindo Bean, Brandon Victor Dixon, Kecia Lewis, Chris Lee e Maleah Joi Moon.

Saiba mais sobre o musical de Alicia Keys, considerado um sucesso na Broadway

Ali é uma jovem de 17 anos cheia de energia, em busca de liberdade, paixão e do seu lugar no mundo. Como ela encontra tudo isso é uma história de amadurecimento na cidade de Nova York que você nunca experimentou antes. Hell’s Kitchen, um novo musical da vencedora de 16 prêmios Grammy® Alicia Keys, é inspirado em suas músicas e experiências de crescimento em NY, criando uma narrativa feita para a Broadway.

Rebelde e sufocada por uma mãe solteira superprotetora, Ali está perdida até conhecer seu mentor: um vizinho que abre seu coração e mente para o poder do piano. Com o ritmo dos anos 90, Hell’s Kitchen é uma história de amor entre mãe e filha. É sobre encontrar a si mesma, seu propósito e a comunidade que a eleva. Venha se lembrar de onde os sonhos começam.

O “elenco poderoso”, segundo o site, Variety é liderado por Shoshana Bean, Brandon Victor Dixon, Kecia Lewis, Chris Lee e Maleah Joi Moon. “Hell’s Kitchen” é dirigido por Michael Greif, quatro vezes indicado ao Tony Award, com coreografia de Camille A. Brown, indicada ao Tony Award, e um livro de Kristoffer Diaz, finalista do Prêmio Pulitzer. O musical conta com a música de Alicia Keys, incluindo novas canções e seus maiores sucessos.

Conheça o evento

O US Open de 2024 ocorrerá de 26 de agosto a 8 de setembro. Durante o torneio, Nova York se transforma em um centro de tênis, com milhares de torcedores visitando o complexo de quadras e os pontos turísticos da cidade. A atmosfera é vibrante, com atividades para todas as idades e a cidade exibindo orgulho com camisas e acessórios do US Open. Na semana anterior ao início oficial, jogos classificatórios gratuitos são realizados, oferecendo uma chance de explorar o complexo e vivenciar a energia do evento.

