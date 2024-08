Gaby Amarantos se une a Jhayam na inédita ‘Motoka’  

A cantora Gaby Amarantos lançou na última sexta-feira (16) a inédita faixa Motoka, que foi parte integrante da trilha sonora do programa No Corre, veiculado pelo canal pago Multishow, da Globo. O single está disponível nas plataformas digitais pela Deck.

Gaby Amarantos a compôs em parceria com Jhayam, que também canta com ela, para homenagear essa categoria de profissionais, os motoboys e as motogirls e todas as pessoas que amam moto.

“Eu sou no Pará, lá usamos muita moto e moto taxi, para entregas e para lazer. Eu sou apaixonada por motoka”, comentou Gaby Amarantos. “Minha intenção é unir os motokas de todo o Brasil para a gente celebrar a vida das pessoas que através da moto realizam sonhos, trabalham, viajam e se divertem”

Além da letra descolada, Motoka segue o mesmo clima, um dancehall misturado com músicas de rua e com a participação do Jhayam. A gente ouve e já quer sair dançando ou andando de moto.

Gaby Amarantos chegou a gravar single póstumo com Erasmo Carlos

Tão logo terminou as gravações de O Futuro Pertence à… Jovem Guarda, seu último álbum de estúdio, o saudoso Erasmo Carlos havia começado a esboçar o que faria a seguir. Se o trabalho daquele ano era dedicado ao repertório do movimento primordial em sua carreira, o próximo teria que chegar na “jovem guarda” propriamente dita: a nova geração de artistas que tinham nele não apenas um ídolo e uma inspiração, mas também um companheiro presente e um ouvido interessado.

Junto do filho Léo Esteves e do produtor Marcus Preto, Erasmo começou a conceber, nos meses seguintes, o conceito do álbum. Queria ter perto de si as vozes, as canetas e as antenas dos compositores e compositoras da nova geração em um trabalho de canções completamente inéditas. Tudo novo, sobre e para o futuro.

Erasmo partiu em novembro de 2022, mas suas ideias ficaram, brotaram, floriram. E o álbum de canções inéditas que ele planejou chegará ao público no primeiro semestre do ano que vem.

Primeira amostra desse novo trabalho, A Menina da Felicidade aterrissa já está disponível em todas as plataformas digitais pela Som Livre, juntamente com um lyric video disponível no canal oficial do artista no YouTube.

A faixa é um dueto de Erasmo com Gaby Amarantos, voz ideal para trazer à tona a esperança que o autor tão bem descreve na letra: “Quando a banda toca/ Me visto de natureza/ E canto minha beleza/ Para o mundo se encontrar// E se o povo canta/ Eu hasteio o meu sorriso/ E faço o que for preciso/ Pro amor não se acabar”.

Em 2021, Gaby Amarantos afirmou que “Queria ser cantora de Jesus”

A capa da revista Marie Claire de agosto de 2021 trouxe a cantora Gaby Amarantos, que após um hiato de 10 anos, estava preparando o seu então novo álbum Purakê, o segundo de sua discografia.

Purakê é uma referência ao peixe pré-histórico da Amazônia cuja voltagem chega a 860 volts. O novo trabalho de estúdio de Amarantos conta com vários estilos diferentes de música amazônica, onde, segundo a cantora, “contam com essa eletricidade natural do puraquê, que está nos lugares mais profundos, nos rios mais escuros, naqueles igarapés de difícil acesso”, explica.

Com produção do conterrâneo Jaloo, que também participa de uma série de feats. apresentados no álbum – entre eles Liniker, Urias e Ney Matogrosso –, o álbum fala de um Brasil profundo, das diversas amazônias dentro da Amazônia e traz ainda questões pessoais e espirituais da cantora.

Gaby Amarantos faz várias revelações em entrevista a Marie Claire, como o início de sua carreira, onde “não queria ser cantora do mundo. Queria ser cantora de Jesus. A gente revezava as missas. Nas minhas tinha fila”, diverte-se.

O samba também foi determinante para Amarantos que, quando mais jovem, “tinha discos solo do Mussum, Originais do Samba, Alcione, Beth Carvalho, Dona Ivone [Lara], Clementina [de Jesus], Zeca Pagodinho. De Cartola e Noel [Rosa] a Agepê, tudo que era de samba tinha”, lembra.

