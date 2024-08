Álbum clássico ‘Face a Face’, de Simone’, ganha edição em vinil translúcido  

Na última sexta-feira (16) a gravadora Universal Music lançou uma nova edição em vinil de Face a Face, o quarto álbum de estúdio da cantora Simone. O disco, já disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 229,90, foi lançado pela EMI em 1977 e agora ganha uma nova versão em vinil transparente.

Pela primeira vez sem a batuta de Hermínio Bello de Carvalho, a cantora inaugurou em Face a Face a parceria com o produtor Renato Corrêa, que lhe rendou outros grandes discos.

Embora metade do repertório seja composto pelo pessoal do Clube da Esquina, de Minas Gerais, são de uma carioca, a compositora Sueli Costa, os maiores sucessos de Face a Face. A intensa faixa-título (Sueli / Cacaso) e a obra-prima Jura secreta (Sueli / Abel Silva) ganharam interpretações emocionantes de Simone e tornaram-se clássicos da MPB.

Chico Buarque e Milton Nascimento assinam Primeiro de Maio, canção de temática político-social, e a ardente O que será (À flor da pele), tema do filme Dona Flor e seus dois maridos, de Bruno Barreto. Milton também rubrica (com Novelli, Nelson Ângelo e Fran) o samba Reis e Rainhas do Maracatu.

Céu de Brasília (Toninho Horta / Fernando Brant) ganha bela ambiência jazzística, enquanto Paixão e Fé (Tavinho Moura/ Fernando Brant) evoca as procissões da Semana Santa em Diamantina, Minas Gerais. De 1973 vem a densa e pouco conhecida Valsa Rancho, parceria inaugural de Francis Hime e Chico Buarque.

No álbum, Simone lança Canoa, canoa (Nelson Angelo / Fernand Brant), canção inspirada nos Avá-Canoeiro, indígenas habitantes do cerrado. Primeira composição de Gonzaguinha gravada pela cantora, o bolero Começaria tudo outra vez ganha interpretação sedutora.

Criada pelo designer gráfico Noguchi, a bela capa, com cortes que possibilitam diferentes encaixes, embala a nova edição de Face a Face, importante disco de Simone, que agora ganha este relançamento especial.

Simone também relançou o clássico ‘Pedaços’, de 1979, em vinil creme opaco

Pedaços, o álbum clássico da cantora Simone lançado originalmente em 1979 pela EMI-Odeon, está sendo relançado em uma edição especial em vinil creme opaco que já está disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 189,90.

O disco é um dos trabalhos de maior destaque de Simone, sendo considerado uma de suas maiores obras-primas. Seu conteúdo reúne algumas das maiores pérolas já lançadas na MPB.

A capa de Pedaços apresenta Simone nua, como uma forma de declaração do poder feminino e da sensualidade. O apelo fotográfico veio de encontro com um momento de revolução feminina no Brasil.

A faixa que conquistou notoriedade pública neste disco foi a incrível interpretação de Começar de Novo, uma canção escrita por Ivan Lins e Vitor Martins, que se tornou icônica ao figurar na abertura da série Malu Mulher, veiculada na época pela Rede Globo.

Outras faixas que se tornaram verdadeiros sucessos de Pedaços foram Condenados (Fátima Guedes) e Sob Medida (Chico Buarque), além de Tô Voltando (Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro) e Cordilheira (Sueli Costa e Paulo César Pinheiro).

Confira o conteúdo completo de Face a Face, de Simone, em vinil translúcido:

Lado A

1 – “Face a face” (Sueli Costa/ Cacaso)

2 – “Primeiro de maio” (Milton Nascimento/ Chico Buarque)

3 – “Reis e rainhas do maracatu” (Tema dos estudantes do samba de Três Pontas) (Milton Nascimento/ Novelli/ Nelson Ângelo/ Fran)

4 – “O que será” (À flor da pele) (Chico Buarque)

5 – “Céu de Brasília” (Toninho Horta/ Fernando Brant)

Lado B

1 – “Paixão e fé” (Tavinho Moura/ Fernando Brant)

2 – “Jura secreta” (Sueli Costa/ Abel Silva)

3 – “Valsa rancho” (Chico Buarque/ Francis Hime)

4 – “Canoa, canoa” (Nelson Ângelo/ Fernando Brant)

5 – “Começaria tudo outro vez” (Gonzaguinha)