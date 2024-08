5 músicas country que você precisa ouvir: Post Malone, Brantley Gilbert e mais

Nesta semana, a Billboard destacou as melhores novidades do cenário country, e a seleção inclui algumas surpresas imperdíveis. Post Malone marca sua estreia no gênero com o álbum F-1 Trillion, seu sexto trabalho de estúdio, lançado pela Republic e Mercury Records em 16 de agosto de 2024. Este álbum, repleto de colaborações, está fazendo ondas e trazendo uma nova perspectiva ao Country.

Além disso, Brantley Gilbert une forças com Justin Moore em uma faixa empolgante que promete agitar as playlists. Bella White também está na lista com um cover nostálgico do clássico de Emmylou Harris, adicionando um toque de tradição à sua música.

Não perca essas e outras novidades incríveis na seleção da Billboard para as melhores músicas country da semana!

Post Malone, F-1 Trillion: “Long Bed”

A era country de Post Malone foi lançada oficialmente na última sexta-feira, 16, seu novo álbum, “F-1 Trillion”. Este projeto marca sua entrada no gênero com o apoio de grandes nomes como Morgan Wallen, que participa da faixa “I Had Some Help“. No entanto, F-1 Trillion vai além, mostrando o profundo amor de Post Malone pelo country através de uma série de colaborações impressionantes com Luke Combs, Dolly Parton, Tim McGraw, Ernest, Hank Williams Jr. e outros ícones do gênero. Cada colaboração é cuidadosamente ajustada para destacar os pontos fortes dos artistas envolvidos — a colaboração com McGraw, por exemplo, faz referência a alguns dos longos sucessos de McGraw. Mesmo sem o brilho das grandes colaborações, Post Malone demonstra sua habilidade no country com a tocante homenagem à sua filha, na canção ‘Yours‘.

Brantley Gilbert feat. Justin Moore, “Dirty Money”

Gilbert, nativo da Geórgia, e Moore, do Arkansas, se unem para homenagear aqueles que trabalham arduamente no campo, ganhando a vida com o suor do seu esforço e fornecendo alimentos para as comunidades através do cultivo e colheita de safras. Em “Dirty Money,” uma faixa de country escrita por Gilbert e Josh Phillips, a música avança com a agitação destemida de uma colheitadeira, enquanto uma base de guitarras vigorosas, percussão incisiva e baixo retumbante sustentam os sotaques entrelaçados e distintos dos dois artistas.

“Dirty Money” é a faixa de abertura do próximo álbum de Gilbert, “Tattoos”, que será lançado em 13 de setembro.

Morgan Wade feat. Kesha, “Walked on Water”

Em seu novo álbum, “Obsessed”, Wade apresenta sua narrativa mais profunda e sincera até agora, especialmente em sua nova música com a veterana do pop Kesha. “Walked on Water” é uma reflexão sobre as falhas e ilusões que contribuíram para o fim de um relacionamento. “People like me/ We don’t do well at sea/ ‘Cause I thought I walked on water,”, canta Wade, enquanto sua voz rouca e áspera se entrelaça com a de Kesha nesta comovente balada ao piano, composta exclusivamente por Wade.

Bella White, “Luxury Liner”

Nascida no Canadá, Bella White lançou seu álbum de estreia, “Just Like Leaving”, há quatro anos e, desde então, provou ser uma voz nova e essencial na música country, graças a faixas como “Not to Blame.” Nesta ocasião, White faz uma versão do clássico country “Luxury Liner,” escrito por Gram Parsons e gravado por Emmylou Harris, que foi a faixa-título do álbum de Harris de 1976. A versão de Bella White mantém a mantém a intensidade instrumental característica da música especialmente com um violino cortante e uma percussão constante, enquanto a voz de White confere uma pureza suave e uma autenticidade marcante.

Muscadine Bloodline, “Good in This World”

Desde que formaram sua dupla em 2016, Charlie Muncaster e Gary Stanton, do Muscadine Bloodline, construíram uma reputação como dois dos artistas mais vibrantes da música country, comprometidos em moldar suas carreiras de acordo com suas próprias condições, fora do sistema das grandes gravadoras. Em seu mais recente álbum, “The Coastal Plain“, lançado em 16 de agosto pela Stancaster via Thirty Tigers, eles elevam ainda mais sua habilidade como compositores, especialmente no detalhado encerramento do álbum, “Good in This World.” A música gira em torno de um encontro casual entre um jovem e um veterano do Vietnã em um posto de gasolina, onde o veterano fala sobre aproveitar (e intencionalmente criar) muitos dos momentos mais simples e melhores de sua vida, desde ouvir “Brown Eyed Girl” até comprar pérolas para sua amada. A conversa oferece uma nova perspectiva, levando o jovem a valorizar ao máximo seus próprios momentos, tanto no presente quanto no futuro.