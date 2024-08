Gustavo Mioto lança três músicas inéditas de seu novo DVD  

Em preparação para seu novo DVD, que será gravado em outubro, o astro sertanejo Gustavo Mioto surpreende os fãs e disponibiliza três novas músicas em todas as plataformas digitais pela Universal Music. As faixas Eu Fujo, Muda de Planeta e Quebrou o Respeito chegam para trazer um outro lado do cantor, que é conhecido por apostar nas letras românticas.

O novo projeto reunirá clipes gravados na casa do artista, em Alphaville, na Grande São Paulo, durante o pôr do sol, deixando o audiovisual ainda mais especial.

O primeiro clipe, Eu Fujo, estreou na última sexta-feira (16), a partir das 12h, no canal oficial de Gustavo Mioto no YouTube. Os demais lançamentos dos vídeos serão feitos semanalmente.

“Resolvemos soltar esse projeto do nada para surpreender os fãs e preparar para esse DVD incrível que vem por aí. As músicas foram escolhidas minuciosamente por mim e eu acredito que tem muita coisa massa chegando. Essas são algumas das minhas favoritas dessa nova fase e eu tô ansioso para ver toda a galera cantando nos shows”, declarou Gustavo Mioto.

Ainda sem título divulgado, a gravação do novo DVD da carreira acontecerá na casa Vibra São Paulo, no dia 24 de outubro, e contará com grandes participações, que serão anunciadas em breve.

“Estou muito animado para a gravação desse DVD, que contará com músicas e participações que idealizei por muito tempo. Será bom demais!”, diz o cantor.

Gustavo Mioto é um dos artistas brasileiros recordistas quando o assunto é crescimento musical. Seu nome circula sempre entre os mais ouvidos nas rádios e aplicativos de música. Atualmente, ele acumula mais de 3,7 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube e mais de 12 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas digitais.

A cantora Ana Castela revelou que quer se casar com Gustavo Mioto. Durante uma entrevista ao portal LeoDias, ela comentou sobre os planos de casamento.

“Eu também acho [que os dois formam um casal lindo]… Daqui nós vamos casar! Se Deus quiser”, afirmou.

O cantor confirmou a proposta e Ana disparou: “Eu espero que seja seu plano casar comigo, porque o meu também é”.

“Eles não brigam com a gente, eles ficam tristes, mas eles respeitam, né? Quando a gente terminou pela última vez eles respeitaram, mas ficaram tristes, obviamente, nós também. Mas eles respeitam muito, graças à Deus”, disse ela sobre os fãs do casal.

De volta às suas raízes românticas e fechando um dos projetos mais especiais de sua carreira, o cantor Gustavo Mioto está preparado para emocionar os fãs com o lançamento da tão esperada Voltando Pra Mim. A música, que fala sobre o fim de um relacionamento e sobre o amor-próprio, encerra o projeto MiotoTerapia, criado pelo cantor que se tornou o psicólogo dos fãs e retratando problemas do dia a dia em suas canções e clipes. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

Desta vez, Gustavo Mioto conta com uma participação super especial. A mãe do cantor, Jussara Mioto, também entrará em cena. Ao lado dela, o artista aparece em cenas que representam o lado inverso das três últimas canções do projeto, como Voltando Pra Mim, que mostra a terapia do terapeuta. Assim como grande parte de suas canções, a novidade tem autoria do próprio cantor.

Voltando Pra Mim foi um dos maiores pré-saves da carreira de Gustavo, com mais de 5 mil inscrições. Um teaser da música postado pelo artista em suas redes sociais semanas antes do lançamento reuniu mais de dois milhões de visualizações. Agora, os fãs poderão conferir essa história completa em mais um clipe emocionante da carreira do cantor.

