Imagine Dragons lança o curta ‘LOOM (Short Film) no YouTube  

A banda Imagine Dragons acaba de disponibilizar um curta com performances de seu mais recente álbum, LOOM, como parte da série Extended Play da Vevo. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

A apresentação, capturada no lendário Conway Studios de Los Angeles (EUA), marca o início da série que apresenta artistas em cenários personalizados e visualmente deslumbrantes, juntamente com depoimentos exclusivos.

Dan Reynolds, líder do Imagine Dragons, toca em temas de relacionamentos e modo de ser central da banda. Ben McKee chama LOOM de o álbum “mais focado e intencional” de sua carreira.

Imagine Dragons é anunciado como headliner do Rock In Rio 2024

A organização da edição comemorativa dos 40 anos do Rock In Rio confirmou nesta quinta-feira (23) que o seu segundo headliner será o Imagine Dragons, uma das bandas de rock mais ouvidas no mundo na atualidade e donos de sucessos como Radioactive, Thunder, Believer e Whatever It Takes.

A organização também confirma o cantor e compositor Lulu Santos, um dos mais bem sucedidos artistas nacionais e dono de clássicos incontestáveis como Assim caminha a humanidade, Um certo alguém, Como uma onda, Casa (O Eterno Retorno) e Toda forma de amor, ao longo de uma carreira com mais de 30 discos lançados desde 1982.

Os confirmados se juntam aos artistas Ed Sheeran, NE-YO e Joss Stone. O festival também reforça a data da venda do Rock in Rio Card, ingresso sem data pré definida que garante a entrada no Rock in Rio 2024. Ela acontece no dia 7 de dezembro, às 19h. A partir desta edição, os ingressos serão vendidos exclusivamente pela plataforma da Ticketmaster Brasil.

O Rock in Rio está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Mais sobre Imagine Dragons: show gravado em Las Vegas foi lançado na plataforma Star+

A banda Imagine Dragons lançou em agosto de 2023 na plataforma Star+, o grande show que realizou em Las Vegas neste ano. Trata-se de Imagine Dragons Live In Vegas, que também apresenta um documentário sobre a carreira do grupo.

O show é dirigido e produzido por Matt Eastin e sua produção executiva é assinada por Mac Reynolds, Turner Pope, John Janick e Steve Berman. Gravado durante a apresentação no Allegiant Stadium, o filme traz a performance de seus maiores sucessos na Mercury Tour, além de entrevistas de arquivo nas quais o vocalista Dan Reynolds, o guitarrista Wayne Sermon, o baixista Ben McKee e o baterista Daniel Platzman fazem uma avaliação sobre sua carreira.

A performance também deu origem ao álbum de mesmo nome, que conta com 23 músicas e foi disponibilizado pela Universal Music, via Interscope Records.

Confira as filmagens de LOOM: