Itens de Avicii vão a leilão para beneficiar sua fundação de saúde mental

A Coleção Avicii é um leilão beneficente de itens pessoais de Tim Bergling (Avicii) cujo objetivo é beneficiar a Fundação Tim Bergling.

Tênis, roupas, instrumentos musicais e outras recordações da coleção pessoal de Tim Bergling, o ‘Avicii‘ estarão disponíveis para compra como parte de um leilão de apoio à fundação do falecido DJ. A Tim Bergling Foundation defende o reconhecimento do suicídio como uma crise global de saúde e trabalha ativamente para remover o estigma associado ao suicídio e aos problemas de saúde mental.

A casa de leilões, Stockholms Auktionsverk da Suécia, cidade natal de Avicii, apresentará a Coleção Avicii, um leilão que consiste em 267 itens que foram doados por sua família. Os lucros serão doados integralmente para a Fundação Tim Bergling.

“Estamos incrivelmente orgulhosos de apresentar este leilão”, disse Cecilia Gave, CEO da Stockholms Auktionsverk ao Variety. “Tim Bergling tocou inúmeras pessoas no mundo todo e continua a fazê-lo tanto por meio de sua música quanto da fundação que a família estabeleceu em seu nome. É uma verdadeira honra apoiar a Tim Bergling Foundation para ajudar ainda mais jovens. Temos 350 anos de experiência transmitindo os artefatos de algumas das figuras culturais mais proeminentes da história e consideramos isso um privilégio.”

O leilão ao vivo acontecerá na Nybrogatan 32 em Estocolmo e online em 1º de outubro às 15h, horário local (9h ET, 6h PT). O leilão será publicado online em 6 de setembro. A exibição na 32 Nybrogatan está aberta ao público de 24 a 30 de setembro.

Relembre o caso

Tim Bergling, conhecido como Avicii era DJ e cometeu suicídio aos 28 anos em 2018. Ele cresceu como DJ quando adolescente e lançou seu primeiro single em 2007, antes de lançar um grande número de singles e remixes nos anos seguintes.

Em uma carta aberta, a família de Avicii relevou que o DJ deixou uma carta de despedida no dia em que foi encontrado morto. “Ele queria encontrar a paz. Tim não foi feito para a máquina dos negócios em que se viu envolvido. Ele era um jovem sensível que amava seus fãs, mas que detestava a ribalta”, afirmou a família, acrescentando que o DJ Avicii estava farto da fama e das exigências de sua profissão. “Quando ele terminou a turnê, queria encontrar um equilíbrio em sua vida para ser feliz e capaz de fazer o que mais amava: música. Ele realmente lutou com pensamentos sobre o significado da vida, da felicidade. Ele não podia continuar mais”, disse a família de Avicii em comunicado.

Avicii foi encontrado morto no dia 20 de abril, em um quarto de hotel em Omã, no Oriente Médio, onde estava de férias com um grupo de amigos. Em um documentário Avicii: True Stories, o artista havia afirmado sentir-se pressionado e que “não conseguia mais tocar”. Após sua morte, a Netflix retirou o documentário de sua lista de conteúdos. Tim Bergling tinha problemas de saúde e sofria de pancreatite aguda, uma inflamação do pâncreas, consequência do excessivo consumo de álcool. Em 2014, ele havia sido obrigado a passar por uma cirurgia para remoção do apêndice e da vesícula biliar.

Relembre as músicas de sucesso do DJ Avicii:

Wake Me Up (2013)

Hey Brother (2013)