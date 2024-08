Xamã surpreende a web com vídeo do elenco de Renascer dançando funk - (crédito: TMJBrazil)

Cantor e ator surpreendeu a web com vídeo do elenco da novela dançando funk “proibidão”

O rapper e ator Xamã surpreendeu a web nesta segunda-feira, 19, ao publicar em seu perfil no Instagram uma sequência de vídeos e fotos da reunião do elenco da atual novela das 21h da Rede Globo, Renascer. Na ocasião, o ator, que interpreta o personagem Damião, compartilhou momentos descontraídos entre os atores, incluindo uma dança de funk “proibidão“.

A reunião contou com a presença de atores da primeira e segunda fase da novela, incluindo a namorada de Xamã, Sophie Charlotte (Eliana), Juan Paiva (João Pedro), Alice Carvalho (Joana), Samantha Jones (Zinha), Mell Muzzillo (Ritinha), Matheus Nachtergaele (Norberto), Evaldo Macarrão (Jupará) e Eli Ferreira (Lu). Eles também compartilharam em seus perfis fotos e vídeos dos momentos mais engraçados do encontro.

As gravações da novela Renascer serão concluídas no próximo sábado, 24, e o último capítulo da trama será exibido em 6 de setembro.

Veja o vídeo publicado por Xamã:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por XAMA? ? (@euxama)



Xamã é um dos assuntos mais comentados do X após sua estreia em ‘Renascer’

O rapper Xamã, finalmente, fez sua tão aguardada estreia na novela Renascer e ficou entre os assuntos mais comentados do X.

Em uma cena emblemática ao som de um violão, ele chegou ao vilarejo, deixando as crianças que brincavam na rua assustadas. Neste capítulo, ele vai até a venda de Norberto, interpretado por Matheus Nachtergaele, e pergunta por José Inocêncio, papel de Marcos Palmeira, o que deixa o comerciante desconfiado com o seu jeito misterioso.

Em uma foto compartilhada nas redes sociais, Xamã revelou que foi homenageado, com todos vestindo camisetas com o nome de Damião.

Na trama, Xamã dá vida a Damião, que é contratado para matar José Inocêncio, mas acaba se tornando um dos seus mais fiéis empregados. O papel de Damião na versão original, exibida em 1993, foi interpretado por Jackson Antunes, que também retorna ao remake no papel de Deocleciano. Ele se envolverá com a oportunista Eliana, personagem de Sophie Charlotte, que originalmente foi interpretada por Patrícia Pillar.

A participação de Xamã na novela Renascer é marcada pelo reencontro com Gustavo Fernandez, diretor de Justiça 2, série que marca a sua estreia como ator. Na série de Manuela Dias, ele desempenhará o papel de um parceiro de crime de Milena, interpretada por Nanda Costa. No ano passado, ele fez uma aparição na novela Travessia, mas como ele mesmo.

Além das produções do Grupo Globo, Xamã protagonizará o filme Cinco Tipos de Medo, do cineasta Bruno Bini, ao lado de Bella Campos, Barbara Colen, João Vitor Silva e Rui Ricardo Diaz. O astro também estará no filme Maníaco do Parque, da Amazon Prime. Na produção, ele interpreta Nivaldo, um homem boa praça e chefe de Francisco, o protagonista vivido por Silvero Pereira.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis