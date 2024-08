Claudia Leitte se une a Manu Bahtidão na versão ao vivo de ‘Infinito’  

Os lançamentos do DVD Intemporal de Claudia Leitte seguem a todo vapor. Agora, a inédita Infinito, uma colaboração com a cantora Manu Bahtidão, já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music, via Virgin Music.

Para contar a história de um amor sem fim, Claudia Leitte e Manu Bahtidão mostram suas vozes potentes dentro de um arranjo acústico e envolvente, marcando este encontro inédito entre as artistas.

Em Infinito, depois de todos os perrengues, o amor e a fé são o segredo da felicidade que supera todo o medo.

Claudia Leitte renova votos dos 17 anos de casamento com Marcio Pedreira

Claudia Leitte, aos 44 anos de idade, renovou os votos de casamento com o marido, Márcio Pedreira, em uma cerimônia realizada neste domingo (14).

A cantora compartilhou a novidade com os fãs pelo Instagram, onde postou uma série de fotos da celebração, que teve a participação especial dos três filhos do casal: Davi, de 15 anos, Rafael, de 11, e Bela, de quatro anos.

Ela e Márcio, que se casaram inicialmente em 2007, atualmente residem em Miami, nos Estados Unidos. Claudia Leitte explicou a motivação por trás da renovação dos votos.

“Renovamos nossos votos diante dos nossos três filhos, porque queremos reafirmar nossa fé, esperança e, sobretudo, nosso amor, a fim de que saibam que não há vida sem Cristo, a pedra angular, a fundação da nossa família”, escreveu a cantora.

Essa cerimônia não apenas simboliza o compromisso contínuo do casal, mas também fortalece os laços familiares. Claudia Leitte também fez questão de ser franca sobre a realidade do casamento e da criação dos filhos.

“Sim! Tá tudo bem bonito aí, o momento foi de fato cinematográfico, especial, apenas com nossos familiares, mas, isso não nos torna perfeitos”, afirmou ela.

Leitte destacou que o casamento é um trabalho diário e que criar filhos é desafiador. Desde o início de seu relacionamento, há 19 anos, Claudia e Márcio decidiram que a fé em Jesus Cristo seria o alicerce de sua união.

“Entretanto, há 19 anos, eu e Márcio nos encontramos e decidimos que não desistiríamos sob nenhuma adversidade e que nosso elo sempre seria Jesus Cristo! Sabemos que Ele tem nos fortalecido, sabemos que construímos nosso lar numa rocha firme”, escreveu Claudia.

O casal começou a namorar após um reencontro por acaso em um restaurante, em uma bela história de amor que culminou na primeira cerimônia em Salvador, Bahia.

O evento foi marcado pela alegria dos convidados ao som de canções dos anos 80, o que refletiu o gosto musical e a animação que sempre acompanharam a cantora.

Em 20 de janeiro de 2009, Claudia deu à luz seu primogênito, Davi, no Hospital Aliança, em Salvador. O nascimento dele foi seguido por um momento de preocupação quando o bebê contraiu meningite, o que necessitou de cuidados intensivos.

Três anos depois, em 27 de janeiro de 2012, Claudia Leitte anunciou a segunda gravidez, mas manteve o segredo por algumas semanas até compartilhar a feliz notícia publicamente.

Em 15 de agosto de 2012, nasceu Rafael, o segundo filho, que chegou ao mundo com saúde e alegria para completar ainda mais a família. Em 20 de agosto de 2019, Claudia Leitte deu à luz sua primeira filha, Bela, em Miami, Flórida, por meio de uma cesariana.

A decisão de ter Bela nos Estados Unidos refletiu não apenas questões médicas, mas também a conveniência de viver temporariamente no exterior. Claudia atualmente reside com a família na América do Norte, e volta ocasionalmente no Brasil para compromissos profissionais.

Claudia Leitte lançou edição limitada de espumantes em lata durante o Carnaval

A cantora Claudia Leitte, uma das expoentes do Carnaval 2024, anunciou em fevereiro deste ano o lançamento de uma edição limitada de espumantes em lata da empresa Vitivinícola Jolimont, em uma parceria com a Artse, startup a qual a artista é sócia.

Em edição especial e exclusiva, o espumante foi envasado na latinha da Ball Corporation, líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio, impressa com tecnologia inovadora que traduz o conceito do carnaval da Claudinha na embalagem que cabe na mão dos foliões.

Para comunicar o lançamento, a Jolimont e a Artse criaram a campanha digital EXTRAVASA, liberte a experiência!, estrelada pela cantora. A artista, entusiasta da parceria, produzirá conteúdos digitais apresentando o espumante e a latinha, e compartilhando detalhes exclusivos sobre a edição especial.

O lançamento é um desenvolvimento da ação que já ocorreu no último ano, com uma edição exclusiva para quem acompanhava o Largadinho, bloco da Claudia Leitte em Salvador. Ampliando a iniciativa, a Jolimont, que entrou este ano no mercado inovador de vinhos em lata, se uniu à Artse, aumentando também o alcance da edição limitada que será a bebida oficial do carnaval da Claudinha neste ano.

“As latinhas da edição especial desse ano estão ainda mais lindas do que as do ano passado, fiquei tão feliz com o resultado. E o espumante é uma delícia, eu amei e os meus fãs também vão amar”, comenta Claudia Leitte.

A proposta da Jolimont e da Artse é posicionar o espumante em lata como uma opção para o público jovem, rompendo com as formalidades tradicionais da bebida. O espumante promete ser a escolha ideal para quem busca qualidade e praticidade durante as festividades carnavalescas, já que a embalagem gela rápido, é segura, fácil de carregar e feita para consumo individual, equivalendo à duas taças, em média.

