Conheça as características do signo de Virgem

Os nativos de Virgem estão sempre tentando aperfeiçoar as suas ações e o ambiente ao seu redor. “É por meio da repetição do cotidiano e das mutações que eles conseguem adaptar e deixar tudo mais funcional e prático”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Os virginianos necessitam que tudo esteja certo e em seu devido lugar. Isso porque eles compreendem que somente assim haverá estabilidade para que o mais belo potencial seja alcançado. “O signo de Virgem representa a natureza pura de cada aspecto existente no planeta em sua real função e, por reconhecer isso, ele está sempre em busca de sua perfeição”, ressalta.

As pessoas de Virgem sempre se disponibilizam a oferecer auxílio àqueles que também buscam aprimorar suas ações. “Funcionam quase como um catálogo ambulante, conhecem diversas informações sobre as mais variadas áreas. Para os virginianos, é necessário que se sintam úteis no que estão fazendo”, detalha a astróloga.

Busca pela perfeição

Toda essa ânsia pela perfeição pode levar os virginianos a se cobrarem excessivamente e, em alguns casos, cobrarem os outros. Segundo Thaís Mariano, os nativos apenas se sentem satisfeitos se as práticas materiais ou os aspectos da vida saírem da forma que eles aprenderam que é melhor.

Para que as atividades fluam com mais leveza, é preciso que os nativos tenham em mente certas questões. “Os virginianos precisam se conscientizar que tudo já está perfeito como se encontra, validando assim a própria caminhada”, pontua a astróloga.

Simbologia de Virgem

Virgem é o sexto signo do zodíaco e o segundo da tríplice de Terra. Além disso, é um representante mutável, isto é, está presente no período de transição de uma estação para outra. “Sendo assim, apesar de ser um signo de Terra, é adaptável e maleável”, pontua Thaís Mariano.

O signo de Virgem é representado por uma mulher, o que indica fertilidade para que a natureza mais pura possa florescer e trazer ao mundo o que é preciso. Desse modo, “Virgem fala sobre a natureza das coisas que estão sempre se aprimorando e aperfeiçoando para oferecer em toda a sua potência aquilo que é necessário”, explica a astróloga.

A necessidade de controle é um dos grandes desafios dos virginianos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Desafios do virginiano

Assim como todos os signos do zodíaco, Virgem também tem características que precisa desenvolver. Conforme Thaís Mariano, a necessidade de controle é um dos grandes problemas dos virginianos. “Esse aspecto os leva a vários outros comportamentos, como manias, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), inseguranças, medo de errar e pessimismo, fazendo com que, muitas vezes, se tornem pessoas desmotivadoras ou tão preocupadas com o que precisam controlar que, consequentemente, deixam de valorizar os bons momentos e os bons aspectos de si e dos outros”, comenta a astróloga.

Um dos maiores desafios que os virginianos podem enfrentar é a culpa pelo prazer. Devido à energia excessiva usada para analisar, categorizar e aperfeiçoar, as pessoas desse signo encontram dificuldades para se permitirem a momentos de diversão. Dentro da culpa pelo prazer, surge outro desafio: a autossabotagem. “Ela é muito clara e presente na maioria dos virginianos, o que faz com que se privem das conquistas merecidas”, analisa Thaís Mariano.

Outras duas características que tal nativo precisa desenvolver é a frieza e falta de afetividade. Como explica a astróloga, esses aspectos são mais comuns à primeira vista, mas podem acabar afastando as pessoas.

Mulher de Virgem

Existe um conflito entre a imagem trazida pela representação de Virgem e a real mulher deste signo. “Ela está realmente sempre disposta a servir, a organizar e a arrumar, mas engana-se quem pensa que ela se adequa bem à tarefa de dona de casa, pois sua inteligência e visão lógica a fazem estar sempre em busca de aprimoramentos”, ilustra a astróloga.

No entanto, quando privada da oportunidade de aprimorar-se, a virginiana pode se tornar uma pessoa muito ranzinza, crítica e de difícil convivência. “Portanto, o mais adequado é que ela exerça todo o seu potencial na área que escolher, plenamente consciente de sua força”, recomenda Thaís Mariano.

A mulher do signo de Virgem se destaca pela inteligência e pelo senso de realidade. Ela sempre consegue manter os pés no chão, se adaptar e encontrar soluções para os mais diferentes problemas.

Aspectos que precisam de cuidado

Outro ponto forte da virginiana é o controle. Para a astróloga, essa mulher tem medo de lidar com situações que mexem com as suas emoções e retiram o seu aparente controle. “Por isso, não é raro que ela acabe se afastando de relacionamentos ou agindo de forma mais fria”, complementa.

Devido à baixa autoestima, autocrítica e facilidade de adaptação, a virginiana pode acabar cedendo aos mandos e desmandos do outro, se perdendo dos seus próprios ideais. “Esse é um cuidado que a mulher de Virgem precisa sempre ter: aprender o limite na hora de ceder”, alerta Thaís Mariano.

Os virginianos costumam ser muito crítico e exigente com os outros e consigo (Imagem: Anastasy_helter | Shutterstock)

Homem de Virgem

O homem de Virgem representa uma natureza sensível e vulnerável. Caso isso não seja trabalhado de forma eficiente, ele pode criar diversas barreiras para se defender. O virginiano também costuma ser muito crítico e exigente com os outros e consigo. “Ele gosta de tudo correto e em seu devido lugar”, comenta a astróloga. Contudo, é muito prestativo. “Gosta de estar presente, de ajudar a resolver os problemas, ser útil e de compartilhar todo o conhecimento adquirido”, pontua.

Aspectos que precisam de cuidado

O homem de Virgem apresenta uma relação estreita e complicada com o seu lado mais sensível. “Quando não lhe é permitido deixar aflorar a sensibilidade, ele entra em seu pior aspecto, podendo se tornar insuportável e tentar controlar tudo e todos”, destaca Thaís Mariano. No entanto, se o lado sensível for trabalhado, pode se tornar uma pessoa incrível.

O virginiano, segundo a astróloga, é objetivo e realista, o que o torna indelicado aos olhos dos outros. Além disso, o homem deste signo também pode ser resistente às críticas alheias. Afinal, de maneira interna, ele está sempre a se criticar e a tentar esconder suas imperfeições.

Vida amorosa de Virgem

Quando os nativos de Virgem não se sentem confortáveis no relacionamento, podem se tornar inseguros e controladores. E, no caso do controle, tal aspecto pode ser encontrado em duas formas diferentes. “A primeira delas, que costuma acontecer mais com os homens, é a que tenta controlar tudo e todos, se tornando desconfiados, críticos, exigentes e sempre apontando os erros que o outro cometeu. A segunda delas, que costuma acontecer mais com as mulheres, é quando elas simplesmente param de lutar com o medo e entram em um aspecto virginiano de total e excessiva adaptação ao outro”, exemplifica Thaís Mariano.

Todavia, de acordo com a astróloga, quando os virginianos se sentem confortáveis na relação, podem se tornar parceiros muito agradáveis. As manias e as críticas ainda estarão presentes, mas essas falhas serão perdoadas devido à doçura e compreensão dos nativos.