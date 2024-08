Chapéu de ‘Indiana Jones’ usado por Harrison Ford é vendido por US$ 630 mil em leilão

Chapéu ‘Indiana Jones’ usado por Harrison Ford é vendido por US$ 630.000 em leilão em Los Angeles

O chapéu tipo Fedora, feito em feltro foi usado pelo ator Harrison Ford em Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984) foi vendido por US$ 630.000 em um leilão, anunciou a empresa de artigos de cinema TV Propstore na última sexta-feira, 16. A organização estimou que o objeto seria vendido por entre US$ 250.000 e US$ 500.000, mas o valor final foi ultrapassado.

O chapéu que fez muito sucesso no século XX, faz parte da coleção pessoal do falecido dublê Dean Ferrandini, que também o usou quando substituiu Harrison Ford como Indiana Jones, o arqueólogo atrevido que realmente odeia cobras. Manter o chapéu no lugar durante as filmagens foi um “desafio constante“, conforme relatado pelo especialista da Propstore, e pedaços de espuma foram inseridos para torná-lo mais confortável.

Criado pela Herbert Johnson Hat Company em Londres, o chapéu é feito de feltro de coelho na cor zibelina. Também segundo a Propstore, o chapéu é “tão icônico quanto o próprio personagem, este chapéu é o elemento definitivo do inesquecível traje de Indy e, portanto, uma peça indispensável para qualquer coleção de cinema“. Ainda sobre o uso do artefato no cinema, a Propstore citou: “Combina com imagens do filme, fotos de produção e filmagens dos bastidores de Ford no set de filmagem no Sri Lanka, na cena da corrida de carrinhos de mina nos Elstree Studios e na sequência no rio filmada nos EUA”.

Outros itens vendidos incluíram um capacete branco de “escoteiro motociclista” de um soldado escoteiro imperial de O Retorno de Jedi (1983), que foi vendido por US$ 315.000, e uma fantasia de fantasma usada em Pânico (1996), que foi vendida por US$ 270.900.

Veja o estado em que o chapéu do Indiana Jones se encontra atualmente:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Propstore (@prop_store)

Filme ‘Indiana Jones’ deu prejuízo de US$ 130 milhões à Disney

O quinto filme da franquia Indiana Jones, “A Relíquia do Destino“ deu um prejuízo para a Disney de cerca de US$ 130 milhões (aproximadamente R$ 658 milhões na atual cotação).

De acordo com a revista Forbes, o longa teve orçamento total estimado em US$ 387,2 milhões.

O filme é estrelado por Mads Mikkelsen, Antonio Banderas e Harrison Ford como Indiana Jones que sai da aposentadoria para rastrear um antigo artefato. Vale lembrar que o filme arrecadou apenas US$ 384 milhões (cerca de R$ 2 bilhões).

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis