Priscilla posta vídeo cantando ‘Die With Smile’

Priscilla encantou seus seguidores no Instagram ao compartilhar uma performance de ‘Die With a Smile‘, surpreendendo a todos com sua poderosa interpretação vocal.

Na noite desta segunda-feira, 19, a cantora Priscilla postou um vídeo em seu perfil no Instagram cantando a música recém lançada por Bruno Mars e Lady Gaga ‘Die With A Smile‘. No vídeo, a cantora e compositora aparece em um estúdio cantando um trecho da música que na semana de sua estreia chega a 4,430,279 milhões de reproduções.

A canção apresentada por Priscilla é fruto da parceria entre os astros Bruno Mars e Lady Gaga. Intitulada ‘Die With a Smile’, uma música aparentemente surgida quando o intérprete de ‘Leave the door open‘ chamou a Mother Monster para seu estúdio numa noite, tocou a parte central da faixa para ela, e ambos os ajustes acordados até o amanhecer para completá-la.

Na publicação que agradou a web, é possível ver comentários como: “você é a maior vocalista do Brasil“.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PRISCILLA (@_apriscilla_)

Priscilla lança novo álbum com participações de Pabllo Vittar, Péricles e Bonde do Tigrão

Em maio deste ano um novo álbum de estúdio, auto-intitulado, que conta com as participações especiais de Pabllo Vittar, Péricles e Bonde do Tigrão. O disco está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music.

Neste trabalho, Priscilla mostra sua maturidade nesta nova era, trabalhando como compositora, produtora, diretora, dançarina e todas as funções que envolvem a concepção de um projeto grandioso e envolvente do início ao fim.

Foram dois anos pesquisando, pensando, repensando, fazendo, refazendo, engavetando, descartando e novamente pensando, pensando e pensando até que a atenção dominasse todos os pormenores.

“Tem tudo de mim aí: rasa, profunda, farofa, cult, caricata, natural. Porque ser GENTE é ser um monte de coisa ao mesmo tempo ou uma coisa só de cada vez e, dessa vez, eu escolho ser assim”, explica Priscilla sobre o novo o projeto.

Idealizadora do projeto desde a concepção, Priscilla contou com algumas colaborações, como Carlos Bezerra, renomado produtor do universo pop e indicado ao Grammy Latino. Dentre os feats, além de Leandrinho do Bonde do Tigrão, aqui já citado, em Bossa ela divide os vocais com Péricles e em 10/10 com Pabllo Vittar.

Nesse último, a inquieta Priscilla propôs a parceria com o álbum já pronto. Para surpresa dela, Pabllo topou prontamente e, mais uma vez, a faixa foi refeita para ficar do gosto do álbum.

Sem medo de errar, ela sabe que a obra já deu certo e arrisca dizer que os fãs não vão conseguir ouvir as músicas isoladas: “Eu confio na obra, estou satisfeita e esse álbum só tinha que existir. Ele vai cumprir o papel dele como ele quiser”, finaliza.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis