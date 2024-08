Demi Lovato faz 32 anos; saiba quais são as mais ouvidas da cantora na Deezer

Uma das maiores estrelas da música pop deste século, Demi Lovato completa 32 anos nesta terça-feira (20). Nascida nos Estados Unidos, sua carreira teve início na televisão em 2002, quando, aos nove anos, ingressou no elenco da série de televisão infantil Barney e seus amigos.

Mas foi em 2008 que se tornou popular com o público adolescente, quando atuou como a protagonista Mitchie Torres no filme Camp Rock da Disney Channel. Manteve esse sucesso como atriz entre 2009 e 2011, quando participou da série de televisão Sunny entre Estrelas, interpretando a personagem-título, Sunny Munroe.

Durante o período de atuação, foi construindo uma carreira de enorme sucesso também na música, marcada por sua voz potente com hits icônicos. Sua estreia solo chega em 2008 com seu álbum Don’t Forget, que alcançou a segunda posição do Hot 100 da Billboard. Todos os seus álbuns lançados a partir de então figuraram entre os TOP 7 do referido chart.

Circulando entre diferentes gêneros, com uma mistura de pop, eletrônico e rock, Demi Lovato continua alcançando uma legião de fãs em todo o mundo, incluindo o Brasil. No ano passado, quando reuniu milhares de pessoas em um show em São Paulo, em 31 de agosto, a artista também alcançou um crescimento de 575%* de streams na Deezer.

A Deezer ainda revelou que as cidades que mais escutam Demi Lovato no Brasil são: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, demonstrando a abrangência e popularidade da artista em todo o território nacional.

Além disso, foi divulgado que a audiência de Demi no Brasil é composta principalmente por jovens entre 26 e 35 anos, que representam 46% dos ouvintes. Em seguida, estão os fãs de 18 a 25 anos, que correspondem a 33% do público – sendo 60% homens e 40% mulheres.

Demi Lovato volta com single bilíngue em ‘Chula’

Demi Lovato retorna à cena musical com sua participação na nova música da banda Grupo Firme, lançada nesta sexta-feira (16). A faixa, intitulada Chula, é bilíngue e destaca a combinação dos vocais dos artistas em inglês e espanhol.

Ao longo da canção, Demi e Grupo Firme misturam as duas línguas em frases únicas, proporcionando uma fusão cultural e linguística. Esta não é a primeira vez que Demi Lovato se aventura no espanhol; a cantora já participou do sucesso Échame La Culpa com Luis Fonsi e gravou versões em espanhol de seus hits Skyscraper (Rascacielo) e This Is Me (Lo Que Soy).

Os artistas também lançaram um videoclipe para Chula, onde se apresentam juntos em um palco, marcando visualmente essa nova colaboração.

Chula marca o início de uma nova fase na carreira de Demi Lovato, que recentemente havia focado no gênero rock. Seu último álbum de estúdio, Holy Fvck, foi lançado em 2022, seguido por Revamped em 2023, que trouxe versões rock de clássicos de sua discografia. Durante esse período, Demi esteve no Brasil duas vezes para promover seus projetos mais recentes.

Demi Lovato diz que talvez não faça mais turnês

Demi Lovato pode estar planejando encerrar sua carreira em turnês. Em recente entrevista ao The Hollywood Reporter, a cantora americana revelou que, após finalizar a turnê Holy Fvck — que incluiu passagens pelo Brasil em agosto e setembro de 2022 —, ela está refletindo sobre sua saúde física e o impacto das turnês em seu corpo.

Lovato, que já enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo complicações na coluna e dificuldades de visão e audição após uma overdose em 2018, destacou a exaustão física que as turnês impõem. “Isso cobra um preço do seu corpo, não tenho mais 15 anos”, afirmou a artista, levantando dúvidas sobre a possibilidade de voltar a se apresentar em uma turnê mundial.

Apesar das incertezas sobre futuras turnês, Demi Lovato permanece dedicada à música e pode estar trabalhando em um novo projeto. Ela indicou que, em vez de grandes turnês, deve focar em apresentações únicas ou em programas de televisão.

Durante a mesma entrevista, a cantora também falou sobre a possibilidade de seus filhos seguirem carreira no entretenimento, caso ela venha a ter filhos no futuro. Lovato, que começou sua trajetória na TV como atriz mirim em Barney e Seus Amigos aos seis anos, enfatizou a importância de uma infância longe dos holofotes, algo que ela própria não teve.

“Eu diria: ‘Vamos estudar teoria musical e preparar você para o dia em que completar 18 anos, porque não vai rolar antes disso’”, declarou a cantora.

Confira:

1. Penhasco2

2. Cool for the Summer

3. Give Your Heart a Break

4. Heart Attack

5. Sorry Not Sorry

6. Échame La Culpa

7. Confident

8. Stone Cold

9. Tell Me You Love Me

10. Really Don’t Care