Bruna Marquezine posta foto beijando João Guilherme

Parece que o romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme é real! Em uma sequência de fotos postadas no Instagram, a atriz é vista trocando beijos com João durante uma animada festa junina.

Na noite desta segunda-feira, 19, Bruna Marquezine compartilhou em seu perfil uma sequência de imagens da festa. Na legenda, ela sugere: “A gente precisa normalizar festa junina todo mês”, disse a atriz.

Vestida com uma camisa colorida e um chapéu marrom, Bruna Marquezine aparece se divertindo com amigos, incluindo Sasha Meneghel. Uma das fotos da sequência se destaca: a atriz beijando João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Após meses de especulações, a imagem confirma que o casal está realmente em um relacionamento.

João Guilherme comentou entusiasmado sobre as fotos da festa, dizendo: “Sua festa junina é a melhor de todas” e depois acrescentou: “As fotos estão perfeitas com os cachorros, simplesmente perfeitas.” Em resposta, os internautas ficaram animados com as imagens dos dois. Sasha Meneghel também comentou: “Ai, que carrossel perfeito!“. Maisa Silva, amiga íntima do casal, também deixou seu elogio: “A foto 12,” referindo-se a uma das imagens da sequência. A atriz Maísa Silva também contracena com João Guilherme na série “De Volta aos 15“, disponível na Netflix. A ‘Jenny Kordde’ do filme “Besouro Azul“, Bruna Marquezine usou uma postagem com registros de uma festa temática que organizou para confirmar o relacionamento, escondendo a imagem entre as demais fotos

As especulações sobre um possível relacionamento entre Bruna Marquezine João Guilherme começaram em junho de 2023, mas só ganharam destaque em abril deste ano, quando foram fotografados abraçados em um encontro social com a presença de Maisa, Marina Sena, Juliano Floss e o cantor Veigh.

No mês de junho, o casal revelou ter recebido buquês de flores no Dia dos Namorados. Em seguida, Bruna Marquezine comentou “Lindo” com um emoji de coração em uma postagem de João Guilherme, intensificando ainda mais as especulações sobre o possível romance entre eles.

Os boatos sobre o romance entre o casal ganharam força após serem flagrados se beijando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Além disso, eles foram vistos juntos no desfile da nova coleção da marca Mondepars, criada por Sasha Meneghel. Em agosto, no aniversário da atriz, João Guilherme fez sua primeira declaração pública nas redes sociais. “Sinto-me tão sortudo por ter você ao meu lado e por ver minha vida iluminada pelo seu sorriso. Desejo a você o melhor que este mundo pode oferecer. Você merece tudo isso e muito mais. Celebro você todos os dias. Feliz novo ciclo, meu amor“, escreveu o ator.