Sidney Magal retorna à São Paulo com o show ‘Baile do Magal’

Sidney Magal está de volta a São Paulo, com o espetáculo Baile do Magal dia 24 de agosto no Tokio Marine Hall. Além dos seus grandes sucessos, como Sandra Rosa Madalena e Me Chama Que Eu Vou, o baile apresenta um repertório exclusivo de grandes sucessos internacionais para fazer todo mundo dançar.

Nascido em uma família de artistas, Sidney começou a cantar em programas infantis de televisão, mais tarde trabalhando também na noite, em boates e casas noturnas. O sobrenome artístico surgiu em uma excursão pela Europa. Apareceu na mídia nos anos 1970 como um cantor de músicas sensuais e românticas, causando furor entre as fãs.

Seu primeiro sucesso foi um compacto com a sugestiva música Se Te Agarro Com Outro Te Mato. Incorporando elementos da música cigana, da disco music e da música latina, se tornou popular, presença constante em programas populares de televisão, adotando o nome Magal.

Seu maior sucesso, Sandra Rosa Madalena, a Cigana, foi incansavelmente executado em programas como de Silvio Santos e Chacrinha entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980.

Um dos pontos altos de sua popularidade foi no início dos anos 1990 – com a efêmera explosão da lambada, Sydney Magal tornou-se um dos maiores ícones desta época, explodindo com a música Me Chama Que Eu Vou, que foi inclusive tema de novela Rainha da Sucata da Rede Globo.

Magal também trabalhou em cinema, estrelando o filme Amante Latino, em que interpretava a si próprio e nos anos 1990 buscou mudar um pouco a sua imagem, gravando um CD de jazz e bossa nova.

Seus shows são sucesso de público no Brasil a mais de 40 anos, atraindo público de todas as idades e gêneros e em Baile do Magal, ele promete apresentar todos os seus sucessos e um repertório exclusivo de grandes clássicos da música internacional para dançar.

Cinebiografia sobre Sidney Magal chega ao streaming

A cinebiografia de Sidney Magal, Meu Sangue Ferve Para Você, já está disponível no catálogo da Netflix a partir desta quinta-feira (08). O filme é ambientado em Salvador e conta a intensa história de amor entre o famoso cantor e Magali West.

Situado no ano de 1979, o enredo acompanha Magal em meio à sua agitada rotina de shows e compromissos na capital baiana. Durante uma participação em um programa de TV, ele conhece Magali e é arrebatado por uma paixão avassaladora. Para conquistar o coração de sua amada, Magal precisa superar os desafios impostos por Jean Pierre, seu empresário, além de lidar com a desconfiança da família, dos amigos e da própria Magali.

A produção conta com um elenco talentoso, incluindo Filipe Bragança, que interpreta o protagonista, Giovana Cordeiro, Caco Ciocler e Emanuelle Araújo. A direção do filme é assinada por Paulo Machline, conhecido por seu trabalho na cinebiografia de Joãosinho Trinta, lançada em 2014.

A carreira de Sidney Magal

Sidney Magal começou a carreira musical com a intenção de cantar bossa nova, mas foi desaconselhado por Vinicius de Moraes, que achava que seu porte e beleza não combinavam com o estilo. Assim, Magal optou por cantar rock, samba, e músicas italianas e francesas, inicialmente sob o nome Sidney Rossi. Apesar de gravar um compacto, Tema de Amor, que não teve sucesso, sua trajetória só mudou quando ele foi descoberto pelo produtor argentino Roberto Livi, enquanto se apresentava em uma churrascaria na Barra da Tijuca.

Roberto Livi transformou Sidney Magal em um artista com estilo cigano, influenciado por música disco e latina, e controlou sua imagem e repertório. Essa mudança resultou em grandes sucessos como Se Te Agarro Com Outro Te Mato, Meu Sangue Ferve Por Você e Sandra Rosa Madalena, músicas que o tornaram uma presença constante na televisão e o fizeram um ídolo popular. A intensa popularidade também trouxe desafios, como o assédio das fãs, que frequentemente atacavam o cantor em seus shows.

Além da música, Sidney Magal também se aventurou no cinema, incentivado por Roberto Livi, que queria transformá-lo em um artista multimídia. Magal estrelou o filme Amante Latino, que foi um grande sucesso nos cinemas, levando 800 mil pessoas às salas de exibição. Contudo, uma tentativa de mudar seu estilo para cantor romântico nos anos 1980, afastando-se da persona cigana, resultou em um fracasso de vendas e no fim da parceria com Livi.

Nos anos 1990, Sidney Magal viu um ressurgimento de sua popularidade com a explosão da lambada, especialmente com a música Me Chama Que Eu Vou, tema da novela Rainha da Sucata. Ele também buscou diversificar sua carreira, gravando um CD de jazz e bossa nova, e regravando seus antigos sucessos para a coletânea Discoteca do Chacrinha. Em 2022, sua vida e carreira foram celebradas com o lançamento de sua biografia, Sidney Magal: Muito mais que um amante latino, que também deu origem a um musical de mesmo nome.

Sidney Magal em São Paulo

Data: 24 de agosto (sábado)

Horário: 22h

Horário de abertura: 2 horas antes do espetáculo

Local: Tokio Marine Hall

Endereço:?Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

Informações e vendas:

Ingressos: R$ 120,00 a R$ 240,00

Vendas:??https://www.eventim.com.br/

Bilheteria oficial??– Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio

(Horário de atendimento: segunda a domingo, das 12h às 18h)