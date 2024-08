Kat Graham, estrela da música e do entretenimento, confirma dois shows no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

A produtora Honorsounds anunciou nesta segunda-feira (19) a vinda da estrela Kat Graham ao Brasil com duas apresentações marcadas no dia 21 de março de 2025 em São Paulo e no dia 22 de março de 2025 no Rio de Janeiro.

Uma das maiores estrelas da música e do entretenimento global, Kat Graham trará sua turnê inédita ao país e os ingressos já estão disponíveis na Ticketmaster.

A carreira de Kat Graham decolou em 2007, quando foi destaque como vocalista convidada na música I Got It From My Mama, um grande sucesso composto por will.i.am do Black Eyes Peas que alcançou a impressionante marca das 40 músicas mais tocadas nos EUA. No entanto foi com o agressivo single, repleto de elementos do dance pop Put Your Graffiti on Me, lançado em 2012, que a cantora alcançou a posição número 12 na Billboard e foi incluído no EP de quatro faixas Against the Wall lançado alguns meses depois.

“Meu EP de estreia, Against the Wall, foi divertido. Foi meu primeiro disco sob um grande selo. Foi o primeiro disco que me colocou nas paradas, já que nunca fui totalmente creditada como participação em ‘I Got It From My Mama’. Tornou-se um álbum hino LGBTQ”, diz Kat Graham.

Colaborar com titãs da indústria como Babyface e Prince foi surreal e transformador. A mentoria e a arte deles impulsionaram Kat Graham a crescer como musicista. Entrar no top 10 como artista independente foi um grande marco para ela, mostrando o poder da perseverança e autenticidade de sua música.

Em sua carreira, Kat Graham também se destacou em filmes como Cut Throat City e Emperor, que abordam narrativas importantes e complexas. Sua paixão por contar histórias de personagens diversificados e desafiadores é evidente em suas escolhas de papéis. Trabalhar com a Netflix também tem sido uma experiência gratificante para Kat, permitindo-lhe explorar sua criatividade e alcançar um público global.

Kat Graham não apenas brilha nos palcos e nas telas de Hollywood, mas também se destaca por suas iniciativas inovadoras, como o lançamento de seu álbum Toro Gato como um NFT, o primeiro da história. Além disso, seu envolvimento em causas humanitárias e sociais, como a defesa dos refugiados com a UNHCR e a campanha Black Lives Matter, demonstra seu compromisso em fazer a diferença no mundo.

Kat Graham: pacotes especiais estão disponíveis para os shows da artista

Para tornar essa experiência ainda mais especial, três pacotes especiais estão disponíveis para os fãs que querem conhecer Kat Graham de perto e obter benefícios exclusivos:

Power – Pacote Vip I – R$500,00 + taxas

Entrada antecipada de 30 minutos no evento

Meet & Greet coletivo com Kat Graham

Direito de levar 1 item para autografar

Ingresso para o setor Pista Comum

Fila exclusiva nos pontos de venda de merchandise

Credencial VIP e cordão de lembrança do evento

Epic Soundcheck – Pacote Vip II – R$900,00 + taxas

Acesso prioritário ao local do show e fila exclusiva (fast pass)

Meet & Greet coletivo com Kat Graham

Direito de levar 1 item para autografar

Ingresso para o setor Pista Premium

Fila exclusiva nos pontos de venda de merchandise

Card exclusivo autografado pela cantora

Credencial VIP e cordão de lembrança do evento

Kat & Você (Full Experience with dinner) – Pacote Vip III – R$5.000,00 + taxas

Acesso prioritário ao local do show e fila exclusiva (fast pass)

Local privilegiado na passagem de som da cantora

Meet & Greet individual com Kat Graham

Direito de levar 2 itens para autografar

Tour guiada pelo local do evento, incluindo bastidores e camarins

Ingresso para o setor Pista Premium

Fila exclusiva nos pontos de venda de merchandise

Card exclusivo autografado pela cantora

Credencial VIP e cordão de lembrança do evento

Welcome drink não alcoólico e jantar especial (no backstage)

Kat Graham será Diana Ross na cinebiografia ‘Michael’

No dia 25 de março, a atriz Kat Graham foi escolhida para viver Diana Ross na cinebiografia de Michael Jackson.

“Grata por interpretar a lendária Diana Ross… dirigido pelo grande Antoine Fuqua. Mal posso esperar que todos vejam este filme e as brilhantes performances nele. Obrigado Graham King, Vickie Thomas e Sr. Fuqua por me permitirem o privilégio de apoiar a recontagem de uma era tão crucial na nossa história musical”, escreveu no Instagram.

Vale lembrar que a atriz ficou mais conhecida por interpretar a personagem Bonnie em The Vampire Diaries,

O longa estreia nos cinemas em 18 de abril de 2025.

Kat Graham no Brasil

São Paulo

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-000

Horário: 19h (abertura da casa) / 22h (início do show)

Kat Graham no Brasil

Rio de Janeiro

Local: Vivo Rio

Endereço: Av Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, 20021-140

Horário: 19h (abertura da casa) / 22h (início do show)