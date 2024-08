Emissora abre espaço para a música independente brasileira

A PlayTV, conhecida por seu conteúdo que abrange música, filmes, animes e jogos, anuncia a estreia do programa Subsolo, dedicado a explorar os bastidores e as histórias da música independente que estão ganhando destaque no cenário musical brasileiro. O programa estreará nesta terça-feira (20), às 23h, e promete trazer uma visão autêntica e imersiva da música alternativa do Brasil.

Agora, ao integrar a programação da PlayTV, o programa continuará a mostrar os desafios e as conquistas das bandas independentes, mantendo seu compromisso com a qualidade e a profundidade na cobertura do cenário musical.

“A PlayTV está sempre em busca de novidades para seu público, e a inclusão do Subsolo na nossa grade é mais um passo nessa direção. Queremos dar o espaço que os artistas independentes merecem, proporcionando ao nosso público uma nova experiência musical”, afirma Leonardo Zalcman, vice-presidente da PlayTV.

O destaque da música independente no Brasil nos dias atuais

A música independente brasileira tem se destacado como uma expressão vibrante de talento e criatividade e desde 2009, com o lançamento do Udigrudi — um programa exclusivamente focado em clipes independentes que exibiu quase 5 mil produções ao longo de uma década — até o Ressonância, que entre 2015 e 2017 trouxe entrevistas com artistas e profissionais do setor, a emissora tem sido um espaço vital para a música que nasce fora do mainstream.

Com o Subsolo, a emissora dá continuidade a essa tradição, agora com nove episódios que serão exibidos semanalmente, trazendo uma nova perspectiva sobre a cena independente.

O programa será transmitido todas às terças-feiras e cada episódio proporcionará uma visão única dos bastidores, entrevistas reveladoras e a essência autêntica da música independente, destacando artistas que, embora fora do mainstream, possuem talento e potencial excepcionais.

Em 2023, ONErpm, que está no cenário da música independente, realizou palestras e workshops sobre o mercado musical

No dia 27 de setembro de 2023, a desenvolvedora musical ONErpm , empresa que trabalha com artistas da música independente, colocou em ação mais uma edição de seu evento próprio, o ONErpm Academy – uma série de palestras e workshops gratuitos sobre tópicos atualizados do mercado da música.

Com cursos e workshops sinalizados por níveis (básico, intermediário e avançado), o evento buscou entregar informação para artistas em qualquer estágio de suas carreiras. Para isso, a ONErpm trouxe uma ampla e diversa equipe de profissionais e artistas da desenvolvedora para guiar o Academy, abrangendo temas como Marcas: como proteger seu nome artístico” e “A&R: como se destacar em um mercado competitivo.

Contando com 10 palestras e workshops, o ONErpm Academy foi transmitido gratuitamente no canal do YouTube da desenvolvedora musical, amplificando ainda mais a acessibilidade do evento ao público. No entanto, é importante destacar que os conteúdos da quarta edição desse evento foram exclusivos, ou seja, não ficaram disponíveis após a transmissão.

O Academy, por meio do chat do YouTube, também permitiu que qualquer espectador se comunicasse com as outras pessoas que estiverem assistindo a transmissão, criando um momento de conexão que pode contribuir ainda mais para o desenvolvimento de sua carreira.

Dentre os grandes nomes que estiveram presentes no ONErpm Academy estão Marcão Baixada, artista proeminente no hip hop carioca e project manager da ONErpm, Bolth, um dos nomes mais emergentes da música eletrônica brasileira, Jennifer Evaristo, project manager e especialista no mercado musical do gospel, e Arthur Fitzgibbon, presidente da ONErpm no Brasil.